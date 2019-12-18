Ferrari: "Vettel, takımda kilit bir role sahip"

Bu yıl Ferrari'de Sebastian Vettel'in takım arkadaşı Charles Leclerc oldu ve Monakolu pilot ilk yılında gösterdiği iyi performansla beklentilerin üzerine çıktı.

Başlangıçta Ferrari, önceliğin tecrübeli Vettel'de olacağını açıklamıştı ancak Leclerc bu performansıyla 2020 için durumu "eşitlemiş" gibi görünüyor.

Buna rağmen Mattia Binotto, Vettel'in takım için kilit bir role sahip olduğunu yineliyor.

“Uzun yıllardır takımda ve durumu iyi şekilde biliyor."

“Çok fazla tecrübesi var, dört dünya şampiyonluğu kazandı ve geçtiğimiz sezonda aracı nasıl geliştirdiğimizde belirleyici bir role sahipti."

"Böyle bir sürücünün projemizde önemli bir rol oynadığına hiç şüphe yok."

Binotto, aracın istikrarsız davranışlarının ve Charles Leclerc'in güçlü performansının Vettel'i olumsuz etkilediğini söyledi.

İtalyan patron, “Bu durum kesinlikle baş ağrısına sebep oldu

“Ama durumu geliştirme konusunda çok analitik davrandı. İkinci yarıya bakarsak, araçta daha rahat olduğu zaman, özellikle yarışta çok benzer seviyedeydi."

"Diğer tarafta sıralama turlarında Charles daha hızlıydı." dedi.

Binotto son olarak, Ferrari’nin 2020 için favori olarak kabul edilemeyeceklerini söyledi.

“Abu Dabi'de en iyi araca sahip olmadığımızı görebildik, bu yüzden favori son altı yılda dünya şampiyonu olan takım olacak."

“Yeni şasimiz hazır ve şimdi çarpışma testlerinden geçiyor. Rüzgar tünelinde biraz daha vakit geçireceğiz ve sonra Barcelona testi için hazırlamak istediğimiz pakete odaklanacağız."