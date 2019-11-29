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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel-Leclerc teması hakkında alınan önlemleri açıklamayacak

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Ferrari, Vettel-Leclerc teması hakkında alınan önlemleri açıklamayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Kas 2019 12:19

Mattia Binotto, Ferrari'nin Brezilya GP'deki temas sonrası sürücüleriyle yaptıkları toplantıda nasıl bir yol izlediklerine dair herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, pozisyon mücadelesi verdikleri Brezilya GP'nin son turlarında temas yaşadılar ve her iki pilot da yarış dışı kaldı.

TV görüntülerinde, Sebastian Vettel'in takım arkadaşına doğru hareket ettiği görülüyordu ve sonuç olarak FIA herhangi bir ceza vermemeyi tercih etti. Bununla birlikte Ferrari, Maranello'daki fabrikada Binotto ve sürücülerin katılımıyla özel bir toplantı yaptı.

Bunun tekrar etmesini engellemek amacıyla ne gibi önlemler aldıkları sorusuna Binotto, "Bu konu hakkında burada verebileceğim herhangi bir cevap yok. Bu, takım içinde tartıştığımız bir şey. Her iki sürücü de çok iyi ve tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Tüm bu olanlar talihsizlikti." yanıtını verdi.

Charles Leclerc perşembe günü verdiği demeçte hem kendisinin hem de takım arkadaşı Sebastian Vettel'in bir daha temas yaşamamak için daha az agresif olmaları gerektiğini söyledi.

Binotto, neden basın karşısında herhangi bir detay paylaşmadıkları sorulduğunda ise gizlilik kararını savundu.

Binotto sonra şöyle devam etti: "Diğerine göre daha fazla suçlayabileceğimiz bir sürücü var mı? Bence bunun çok önemi yok. Belki bu sefer Seb olabilir, belki bir daha sefer Charles olabilir."

"Onlar iki sürücü ve savaşıyorlar, hata da yapabilirler. Önemli olan bir dahaki sefere bunun yaşanmaması gerektiğini bilmeleri."

"Konuşacak çok fazla şey yok. Aramızda geçti, fabrikada tartıştık ve tüm bunların aramızda kalmasından memnunum."

"Önemli olan bunu neyin tetiklediğini anlamak. Gelecekte tekrar yaşanmayacağından emin olmanın tek yolu bu. Elbette tartıştığımız şey de bu."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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