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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Vettel/Leclerc krizi, kurallar koymak için iyi”

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Ferrari: “Vettel/Leclerc krizi, kurallar koymak için iyi”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Ara 2019 18:50

Ferrari CEO’su Louis Camilleri, takımın sürücüleri Sebastian Vettel ile Charles Leclerc arasındaki kazanın, takımda kurallar oluşturmak için gerekli bir kriz olduğunu düşünüyor.

Leclerc, F1’de sadece bir sene geçirdikten sonra 2019’da Ferrari’ye katıldı. Ancak kısa sürede dört kez şampiyon takım arkadaşına karşı rakip olmayı başardı ve sezonu Vettel’in önünde tamamladı.

Ancak ikili, sezon boyunca takım emirleri konusunda sıkıntılar yaşadılar ve Brezilya’da temas yaşayıp yarış dışı kaldılar.

O yarıştan sonra takım patronu Mattia Binotto, bu kazanın Ferrari için “şans” olduğunu, böylece bu sorunu 2020’de çözebileceklerini söyledi.

Motorsport.com’un da yer aldığı medya yemeğinde konuşan Camilleri, “Birçok şey yazıldı. Kapalı kapılar ardında aslında iyi anlaştıklarını bilmeniz gerekiyor.”

“Birbirlerine büyük saygı duyuyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlar ve harika bir ilişki var. Her ikisi de çok rekabetçi. Ve Brezilya yarışı bir kabustu.”

“Ancak artık hava yumuşadı. Ve kurallar koymak için bazen bir kriz olması gerekiyor.”

“Her ikisinin de kazada asıl zarar görenin Ferrari olduğunu anladığını düşünüyorum.”

“Ve aslında bunun, Mattia’ya onları yönetmede daha iyi bir yol sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca bu, onların durumu çok daha iyi kavramasını sağlıyor, çünkü işi batırdıklarının farkındalar.” ifadelerini kullandı.

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Takımın 2019’daki ilk pole pozisyonunu, ilk podyumunu ve ilk galibiyetini almasının yanında Leclerc, bu sezon gridde en çok pole pozisyonu alan isim olmayı da başardı. Ayrıca takımın ev yarışı İtalya’da ve hemen ardından Belçika’da galibiyete ulaştı.

Camilleri, Leclerc’in, Vettel’in performansını etkilediğini de söyledi.

“Adil olmak gerekirse, birkaç hata yaptık ve araçta sorunlar yaşadık. Bundan dolayı da araçta rahatsız oluyorsunuz ve gereksiz riskler alıyorsunuz.”

“Açık şekilde, Charles’ın performansının bir etkisi oldu. Dünya şampiyonuysanız ve bu genç çocuk gelip harika bir sezon geçiriyorsa bu kaçınılmazdır.”

“Charles’ın büyük bir yetenek olduğunu hepimiz biliyoruz. O, yapabilecekleriyle bizi bile şaşırttı.”

“Sadece bir sürücü olarak değil, takımın bir parçası olarak da giderek güçlendi. Bu bizim için çok önemli. Takımla harika bir ilişkisi var ve bunun üzerine koymaya devam ediyor.”

Sene başında Ferrari, %50-50 durumlarda tecrübeli Vettel’e öncelik tanıyacağını açıklamıştı. Ancak takım, gelecek sene için bir numaralı bir sürücü belirlemedi.

“Bu karar sene başında doğruydu. Avustralya’ya gittiklerinde yarışmakta özgür olacaklar ve bir numaralı bir sürücü olmayacak.”

“Önemli olan, takımın ilk öncelik olarak kalması ve ihtiyacımız olduğunda takım için puanları maksimize etmek.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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