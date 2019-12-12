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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Vettel, 2019 aracında güven sorunu yaşıyordu"

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Ferrari: "Vettel, 2019 aracında güven sorunu yaşıyordu"
Ekleyen:
, Editör
12 Ara 2019 17:30

Mattia Binotto, Sebastian Vettel'in 2020 aracında güven sorunu yaşadığını ve bu yüzden istediği kadar limitlerde gidemediğini söyledi.

Sebastian Vettel bu yıl Ferrari kariyerindeki en kötü yıllardan birisini geçirdi ve ilk kez şampiyonada ilk dörde girmeyi başaramadı.

21 yarışta sadece 1 galibiyet alan Vettel, 2 pole pozisyonu, 2 en hızlı tur ve 9 podyum elde ederken, Ferrari'nin geride kaldığı 2016'dan sonraki en kötü istatistiklerini yakalamış oldu.

Yıl

 Şampiyona sonucu Yarış Galibiyet Pole  En hızlı tur Podyum Puan Yarış başına ortalama puan
2019 5 21 1 2 2 9 240 11.43
2018 2 21 5 5 3 12 320 15.24
2017 2 20 5 4 5 13 317 15.85
2016 4 20 0 0 3 7 212 10.60
2015

3

 19 3 1 1 13 278 14.63

Bununla birlikte takım patronu Mattia Binotto, Vettel'in 2019'da frenleme konusunda güven problemi yaşadığını ve bu yüzden geride kaldığını dile getirdi.

Binotto, "Sebastian, aracın arka tarafındaki frenleme istikrarsızlığından ötürü araca güven duymuyordu."

"Eğer araç içerisinde güvene sahip değilseniz, limitlerde gidemezsiniz. Araçta ne kadar yere basma gücü varsa, sürücü araca o kadar güven duyar. Bu, Sebastian'ın ikinci yarıda artan performansına katkıda bulundu."

"Sebastian tecrübeli bir pilot ve analitik bir yaklaşımı var. Hemen neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Sürücü direksiyon başına geçtiği zaman, mümkün olan en üst düzey performansı göstermeye çalışır. Onun yaptığı şey de buydu."

"Nerelerde gelişmesi gerektiğini anlamak adına sistematik olarak çalıştı ve huzurlu kalmaya devam etti." dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari, kaza sonrası

Sebastian Vettel, Ferrari, kaza sonrası

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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