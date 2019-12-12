Ferrari: "Vettel, 2019 aracında güven sorunu yaşıyordu"

Sebastian Vettel bu yıl Ferrari kariyerindeki en kötü yıllardan birisini geçirdi ve ilk kez şampiyonada ilk dörde girmeyi başaramadı. 21 yarışta sadece 1 galibiyet alan Vettel, 2 pole pozisyonu, 2 en hızlı tur ve 9 podyum elde ederken, Ferrari'nin geride kaldığı 2016'dan sonraki en kötü istatistiklerini yakalamış oldu. Yıl Şampiyona sonucu Yarış Galibiyet Pole En hızlı tur Podyum Puan Yarış başına ortalama puan 2019 5 21 1 2 2 9 240 11.43 2018 2 21 5 5 3 12 320 15.24 2017 2 20 5 4 5 13 317 15.85 2016 4 20 0 0 3 7 212 10.60 2015 3 19 3 1 1 13 278 14.63

Bununla birlikte takım patronu Mattia Binotto, Vettel'in 2019'da frenleme konusunda güven problemi yaşadığını ve bu yüzden geride kaldığını dile getirdi.

Binotto, "Sebastian, aracın arka tarafındaki frenleme istikrarsızlığından ötürü araca güven duymuyordu."

"Eğer araç içerisinde güvene sahip değilseniz, limitlerde gidemezsiniz. Araçta ne kadar yere basma gücü varsa, sürücü araca o kadar güven duyar. Bu, Sebastian'ın ikinci yarıda artan performansına katkıda bulundu."

"Sebastian tecrübeli bir pilot ve analitik bir yaklaşımı var. Hemen neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Sürücü direksiyon başına geçtiği zaman, mümkün olan en üst düzey performansı göstermeye çalışır. Onun yaptığı şey de buydu."

"Nerelerde gelişmesi gerektiğini anlamak adına sistematik olarak çalıştı ve huzurlu kalmaya devam etti." dedi.