"Ferrari veto hakkını koruyacak"
İtalyan basınına göre Ferrari, FIA'nın aldığı son kararlara rağmen, herhangi bir kararı veto etme hakkını koruyacak.
Gridin en eski ve en başarılı takımı olan Ferrari, uzun yıllardır F1 kural değişikliklerini veto etmesini sağlayacak hakkı elinde bulunduruyor.
Bu hak zaman zaman tartışma konusu olsa bile Ferrari'nin veto hakkını gelecekte de elinde tutması bekleniyor.
İtalyan ekip son dönemde koronavirüs nedeniyle alınan bazı önlemlerin karşısında durdu. Bunların başında, bütçe sınırını 145 milyon doların altına çekme fikri geliyor.
Ancak FIA, kriz "eşsiz" olduğu için yeni bir tedbir aldı ve artık kural değişikliklerinde takımların oybirliğine ihtiyaç yok. Bunun yerine salt çoğunluğun oyu yeterli olacak.
Bundan ötürü Ferrari karşı çıksa bile fikrin kabul edilebileceği düşüncesi vardı. Ancak La Gazzetta dello Sport, Ferrari'nin hâlâ herhangi bir hamleyi veto edebileceğini söyledi.
Muhabir Andrea Cremonesi, “Çoğunluk oyu ile Ferrari'nin çıkarlarına aykırı bir bütçe sınırı belirlenmesi durumu, İtalyan ekibin veto kullanma olasılığını etkilemiyor." dedi.
Ferrari'nin böyle bir durumda veto hakkını kullanıp kullanmayacağı belirsiz.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
"Ferrari veto hakkını koruyacak"
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