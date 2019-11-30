Ferrari: "2020'den sonra veto hakkımızı koruyacağız"

İtalyan ekip, sporun çıkarlarına aykırı olduğuna inandığı kuralları engelleme hakkına sahip ve bu hak, son dönemde F1'in sahipleriyle tartışılan temel konulardan birisi.

FIA Başkanı Jean Todt da dahil olmak üzere pek çok önemli isim Ferrari'nin veto hakkını kaybetmesi gerektiğini öne sürse de, İtalyan ekip bu hakkını yeni kurallarla birlikte korumaya devam edecek.

Ferrari Başkanı Louis C. Camilleri, veto hakkını korumalarının önemli olduğunu söyledi.

Financial Times'a konuşan Camilleri, "Veto hakkını koruduk ve bu sadece Ferrari için değil, Formula 1 için de kritik bir öneme sahip."

"Hiç kullanacak mıyız? Bundan şüpheliyim. Ama bu hakka sahip olmamız insanları ilgisini çekecek."

"Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Takımlardan bazıları bunun geçmişte kalan bir şey olduğunu ve şu noktada olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Ama ben odada bir 'yetişkin' olmasının iyi bir fikir olduğuna inanırım." dedi.

Ferrari, son olarak bu hakkı 2015 yılında motorlar ve vites kutuları için maksimum fiyat getirilmesiyle ilgili kararı engellemek için kullandı.

Yeni Concorde Anlaşması'yla ilgili tartışmalar devam ediyor ve Camilleri, Ferrari'nin Formula 1'de kalmasını engelleyecek herhangi bir şey olmadığını söyledi.

"Oldukça kararlıyız. Concorde Anlaşması gerçekten iyi bir başlangıç, aslında başlangıç bile değil. İşlerin önümüzdeki aylarda gelişmesi gerekiyor ama herkes temel ilkeleri kabul ediyor. Yapılması gereken çok fazla iş var."

"Kilit nokta Formula 1'in her zaman motor sporlarının zirvesinde kalmasını sağlamak. Tarihsel olarak Formula 1'in en önemli gücü olan teknolojik yaratıcılık ve yenilikçilik için yeterli alan olması gerekiyor."

"Bir yıl önce parçaların standardizasyonu konusunda belli bir baskı vardı. Ama bu, önemli oranda azaldı ve bu iyi bir şey."