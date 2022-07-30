Ferrari, Verstappen'in sorunlarından faydalanmak için "takım emrine" ihtiyaç duymuyor

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Fransa'da lider giderken kaza yapan ve yarış dışı kalan Monakolu pilot şu anda şampiyona lideri Verstappen'in 63 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Ferrari de takımlar şampiyonasında Red Bull'un 82 puan gerisinde kalmış durumda ve artık puan kaybına tahammülleri yok.

Macaristan'da Ferrari'nin güçlü olması bekleniyordu ancak pole pozisyonu Mercedes pilotu George Russell'ın olurken, Carlos Sainz ve Leclerc ilk üçü tamamladılar.

Diğer tarafta Max Verstappen, yaşadığı güç ünitesi sorunuyla 10. sırada kaldı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı. Sergio Perez'in de 11. sıradan başladığı göz önüne alındığında Ferrari, iki şampiyonada birden puan farkını kapatmak adına altın bir fırsata sahip olacak.

Ancak pilotlara göre Ferrari'nin Red Bull ve Verstappen ile arayı kapatmak adına takım emri veya strateji anlamında belirli kararlar almasına gerek yok.

Leclerc, "Açık konuşmak gerekirse, yarın mümkün olan en iyi işi yapmamız gerekiyor."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yani kendimize odaklanıyoruz ve şahsen bunun (takım emrinin) gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum."

“Elbette birbirimize karşı herhangi bir risk almamalıyız fakat bu çok normal bir şey."

“Yani yarın için özel bir şeye gerek olduğunu sanmıyorum.” dedi.

2022'de yedi pole pozisyonu olan Leclerc şunları ekledi: "Max 10. sıradan başlıyor, bu yüzden öne geri dönmesi biraz vakit alabilir."

“Fakat biz sadece kendimize odaklanacağız ve yarışı kazanmaya çalışacağız.

Takım arkadaşı Sainz da Ferrari'nin Red Bull'la arayı mümkün olan en iyi şekilde kapatmak adına Russell'ı geçmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

İspanyol pilot, "Yarın için hedefimiz kazanmak."

“Max'in bulunduğu yere çok fazla odaklanmıyoruz çünkü biliyoruz ki eğer şampiyonadaki puan farkını kapatmanın en kolay yolu kazanmak olacak."

“Max'in nerede olduğuna bakılmaksızın, galibiyet için zorlamamız gerekiyor.” dedi.