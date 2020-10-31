Ferrari: "Verilerde Vettel ve Leclerc arasında büyük fark yok"

Leclerc, sezon boyunca Ferrari'nin lider pilotu oldu ve iki defa podyuma çıktı. Vettel bu sene altıncılıktan daha iyi derece elde edemezken, takım arkadaşı ondan 4 kat daha fazla puan topladı.

Vettel, araç içerisinde kendisine güvenmediğini bu yüzden SF1000'den maksimumu alamadığını düşünüyor.

Binotto, verilerde çok büyük fark olmadığını, sonuç farkının ufak tefek farklılıklardan kaynaklandığını söyledi.

Binotto, "Kilit bir fark olduğunu düşünmüyorum. Aralarında çok küçük fark var. Büyük rakamlardan bahsetmiyoruz. Virajlarda, frenlemede çok az saliselik farklar var."

"Seb'in dediği gibi, hislerle alakalı bir durum var. Yol tutuşunu hissetme, araçtan maksimumu alma konusu önemli."

"Ona yardımcı olmak, nasıl daha iyi iş çıkarabileceğini gösterebilmek bize bağlı. Hepsi bu."

"Verilere baktığımızda büyük fark görmüyoruz." dedi.

Vettel, Ferrari ile geçirdiği 6 sezonun ardından sene sonunda takımdan ayrılacak. Vettel, daha önceki açıklamalarında Ferrari'den başı dik bir şekilde ayrılmak istediğini söylemişti.

Vettel, kariyerinin önceki yıllarındaki araçlarından maksimumu alabildiğini ancak 2020 aracında bunu yapamadığını söyledi.

Vettel, "Tüm kariyerim boyunca olduğu gibi mümkün olduğu kadar hızlı gidebilmek için her şeyi yapıyorum."

"Şu anda araçtan Charles ile aynı performansı çıkaramıyorum. Bu yüzden açıkçası mühendislerimle bunun üzerinde çalışıyor, durumu anlamaya çalışıyorum."

"Yarış kariyerimde bu seneye kadar her zaman maksimumu alabildim. Bu sene biraz farklı görünüyor ancak aracım ve kendim üzerinde çalışmak dışında yapabileceğim bir şey yok."

"Aracın kontrolüyle alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Her zaman adapte olmanız lazım. Kartingden Formula 1'e kadar hep böyle olmuştur. Ancak daha önce bu konuda hiç sorun yaşamamıştım."

"Açık bir şekilde, dediğim gibi bu sene bir şeylerde eksiklik yaşıyorum ve bunu aşmak için her şeyi deniyorum." dedi.