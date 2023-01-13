Ferrari, Velas ve Snapdragon ile yollarını ayırdığını doğruladı

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Bu ayın başında Ferrari'nin, 2022 yılında birlikte çalıştığı Velas ve SnapDragon ile yollarını ayırdığına dair iddialar vardı.

Bu iddialar, iki sponsorun logosunun Ferrari'nin internet sitesinden kaldırılmasının ardından tavan yapmıştı.

Şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yoktu fakat Ferrari sözcüsü, bugün itibariyle iddiaları doğruladı.

Ferrari sözcüsü, Velas ile olan anlaşmayı kendilerinin feshettiğini söyledi.

Sözcü, "Ne yazık ki Velas ile olan anlaşmamız, tarafımızca planlanandan daha önce feshedilmiştir."

"Anlaşmazlık ve/veya davaya konu olan hususlar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

İki taraf arasında finansal problemler olduğu ve Ferrari'nin bundan ötürü anlaşmayı feshettiği düşünülüyordu.

Ferrari ayrıca Snapdragon ile olan ortaklığın sona erdiğini de doğruladı.

Bir yıllık sözleşme, 2022 yılının ardından sona erdi ve taraflar sözleşmenin yenilenmemesi konusunda mutabık kaldı.

Bazı kaynaklar Snapdragon'un Mercedes ile anlaştığını ve yeni sezonda Alman üreticiyle çalışacağını iddia ediyorlar.

Söylentiler, bu iki şirketin Ferrari'ye 55 milyon dolar ödediği yönündeydi.