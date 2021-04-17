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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Analiz

Ferrari ve Williams da Z şeklinde taban kullananlar arasına geçtiler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Emilia-Romagna GP öncesinde gridde daha fazla takım, bu senenin trendi gibi görünen Z şeklinde taban kullanmaya başladı.

Ferrari ve Williams da Z şeklinde taban kullananlar arasına geçtiler

Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de gridin yarısı düz bir şekilde geriye doğru kırpılan taban yerine Z şeklinde kesiğe sahip taban kullanmıştı.

Ancak Formula 1'de birçok kez olduğu gibi iyi olduğu düşünülen çözüm, diğer takımlar tarafından da tercih ediliyor. Bu hafta sonu Imola'da 2 yeni takımda daha Z şeklinde tasarlanmış taban kullanılmaya başlandı.

Taban düzenlemeleri

Her kural değişikliğinde bir tarafta kuralları klasik şekilde yorumlayanlar, diğer tarafta ise daha fazla performans için farklı yorumlayanlar olur.

2021'de savaşın çoğu tabanda oldu. FIA, tabanın arka tarafını üçgen şeklinde kırpılmasını sağlayacak kurallar getirmişti. Tabanda ve aynı zamanda arka fren kanalları ve difüzörde yapılan değişikliklerle yere basma gücünün % 10 civarında düşmesi bekleniyordu.

Ancak takımlar o kadar kaybetmediler çünkü kaybı telafi etmenin farklı yollarını buldular. Bu yapbozun temelinde taban yer alıyor.

Bahreyn'deki sezon öncesi testler bitmeden 4 takım Z şeklinde kesiğe sahip tabanları kullanmaya başlamıştı. Daha önce bizim de belirttiğimiz gibi yarışta onlara Alpine de dahil oldu.

Ancak sezonun henüz ikinci yarışına hazırlanırken 2 takım daha - Ferrari ve Williams - tabanda Z şeklinde kesikle piste çıktı.

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Ferrari, yeni taban çözümünü birinci antrenman seansında Carlos Sainz'ın aracında denerken Charles Leclerc'in aracında eski versiyon tabanı (alt resim) test etti ve doğrudan karşılaştırma yaptı. Takım, son dönemde öne çıkan bu çözümün gerçekten performans sağlayıp sağlamadığını görmek için için bu analizi yaptı.

Z şeklindeki kesik dışında Ferrari, tabanın yüzeyinde hava akımını değiştirecek diğer parçalarda da değişiklik yaptı. İç resimde kırmızı ok ile gösterilen üçlü kanatçık, Z şeklindeki tabanda kullanılmadı ve Z şeklindeki kesiğin olduğu yere mavi ok ile gösterilen yeni kanatçık eklendi.

 

Williams için de benzer bir hikaye söz konusu. İngiliz takım da Imola yarışı öncesinde Z şeklinde kesikli taban hazırladı.

Bu çözümü kullanan diğer takımlar gibi Williams da kesiğin olduğu yerdeki etkiyi arttırmak için oraya kanatçıklar ekledi.

Ancak Williams, Ferrari'nin aksine tabanın arka tarafında kullandığı kanatçıkları kullanmaya devam etti.

Kendine has tasarımlar

Şu ana kadar 7 takım Z şeklinde kesiğe sahip taban hazırlamış olsa da, her takımın çözümünde kendine has bazı dokunuşlar vardı. Gelin tüm takımların tabanlarına birlikte bakalım.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes, W12'nin lansmanında taban kısmını göstermemiş ve son ana kadar bu bölümü saklamak için elinden geleni yapmıştı. Ancak yeni taban ortaya çıkar çıkmaz, takımın tabandaki bir bölümden feragat ederek Z şeklinde kesik kullandığı açıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull da Z şeklinde kesik tabanı erkenden kullandı ve hatta diğerlerine göre tabanın daha fazla kısmından feragat ederek, arka tarafı aracın merkez çizgisine paralel bir şekilde uzattı. Ayrıca tabandan maksimum performans almak için sidepod yanında hava akımını yönlendirecek ekstra kanatçıklar bulunuyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Aston Martin Bahreyn'deki güncelleme ile şimdiden 2. versiyon Z şeklinde kesikli tabana geçiş yaptı. Griddeki en agresif tasarımlardan birisine sahip olan takım, kesik öncesine iki sıra kanatçık dizisi ekledi. Takım bu değişikliklerle düşük öne eğim felsefesi nedeniyle yaşadığı olumsuzlukların bir bölümünü aşmayı planlıyor.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

AlphaTauri, yeni aracını tanıttığında bazı bölümlerini gizlemeye çalışsa dahi Z şeklindeki kesik tabanını pek gizlemedi. Takım Imola için güncelleme yaptı ve kesik öncesine birkaç tane dışa doğru açılı kanatçık ekledi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Alpine Z şeklinde kesikli taban kullanan takımlara Bahreyn'de katılmış ve o bölüme tek parça kanatçık eklemişti. Ancak takım hem tabanın ön kısmında, hem de arka tekerleğin önüne denk gelen arka tarafında birçok farklı çözüm test etti.

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Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari'nin Imola'da 1. antrenmanda test ettiği Z şeklindeki tabanı.

 

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Williams'ın Imola'da 1. antrenman seansında George Russell'ın aracında denediği Z şeklindeki tabanı.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren, geçen sene 2021 versiyon tabanı ilk test eden takım olmuştu ancak şu ana kadar klasik üçgen şeklinde kırpılmış taban kullandı.

 

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Alfa Romeo, her ne kadar tabanın kırpılmaya başlanan bölümünde bazı kanatçıklar kullansa da o da klasik tasarıma sahip.

 

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bildiğiniz üzere Haas şimdiden 2022'ye odaklanmış durumda. Takımda her ne kadar bazı güncellemeler olsa da onların arasında taban bulunmuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Giorgi Piola

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