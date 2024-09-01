Ferrari ve Santander aralarındaki sponsorluk sözleşmesinin sona ereceğini duyurdu

Santander ve Ferrari sponsorluk anlaşmalarını 2024 yılının sonunda, yılda 60 milyon dolar olarak bildirilen anlaşmanın sona ermesiyle tamamlayacak.

Başlangıçta 2010'dan 2017'ye kadar süren bir ortaklığı yenileyen üç yıllık bir sözleşme 2021'de kabul edildi.

Ferrari F1 araçlarında, şapkalarında ve yarış kıyafetlerinde logosunu kullanmanın yanı sıra Santander, Le Mans 24 Saat'in son iki edisyonunda zafere ulaşan takımın 499P Le Mans Hypercars'ında da yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Ferrari'nin F1 sponsorluk gelirleri 250 milyon doların biraz altında bir rakama ulaşırken, İspanyol bankası Santander bu rakamın en büyük pay sahibi oldu.

Yapılan açıklamada, “Ferrari, tamamına sahip olduğu iştiraki Ferrari S.p.A. ile Santander arasındaki ortaklığın, taahhüt edilen üç yıllık sözleşmenin sona ereceği 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere feshedildiğini duyurur.”

"2022 Ocak ayında başlayan ve 2010'dan 2017'ye kadar süren önceki iş birliğimizin ardından, Santander, Formula 1'de Scuderia Ferrari'nin Premium Ortağı olarak ve Le Mans Hypercar (LMH) programımızda ortağımız olarak “Şahlanan At”ın sportif faaliyetlerini desteklemiştir.” dendi.

Geçmişte McLaren'a da sponsor olan Santander, şimdi yeni ortaklar arayacağını söyledi.

Santander'in küresel iletişim, kurumsal pazarlama ve araştırma başkanı Juan Manuel Cendoya şunları söyledi: “Ferrari'ye son üç yıldaki ortaklıkları için son derece minnettarız.”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on the podium Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Sponsorluklar müşterilerimizle etkileşim kurmamızda ve markamızı güçlendirmemizde önemli bir rol oynuyor ve önümüzdeki yıllarda da çeşitli ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz.”

Cendoya bu yeni ortaklık fırsatlarının F1'de olup olmadığını teyit etmekten kaçınırken, İspanyol pilot Carlos Sainz'in Ferrari'den Williams'a geçme ihtimali bulunuyor.

Sainz’ın önümüzdeki sezon Ferrari'deki yerini Lewis Hamilton alacak ve İspanyol pilot kısa süre önce Williams ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Santander'in Ferrari ile olan üç yıllık anlaşmasının sona ermesinin zamanlaması, İspanyol pilotu ve yeni takımını destekleyebileceği anlamına geliyor.

Williams takım patronu James Vowles, Sainz'ın gelişinin ticari bir karar olduğu yönündeki iddiaları reddetti, ancak üç kez yarış kazanan pilotun imza haberinin sponsorlarla yapılan mevcut görüşmeleri olumlu yönde etkileyebileceğini kabul etti.

Vowles, “Eğer bu konudan uzaklaşırsak, tüm Formula 1 takımlarının gerçek ticari faydası sadece performanstır.”

“Eğer aracınızı daha hızlı yaparsanız ya da aracınızı zorlayan sürücüleriniz olursa ya da sürücüler birbirlerini ve aracı zorlarsa, bu da size şampiyonluk pozisyonu ve sponsorluk geliri sağlar.”

“Bir anda, bir gecede telefonunuz çalıyor ve birisi size 20 milyon teklif ediyor gibi bir şey değil. Bu şekilde gerçekleşmiyor ama bu, yolumuza devam etmemizi sağlayan yolculuğun bir parçası.”

“Altı aydır konuştuğumuz mevcut sponsorlarımız olduğunu söyleyebilirim ve onlar için bu, onları anlaşmayı neticelendirmeye iten bir tetikleyici olabilir ya da olmayabilir." dedi

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta Williams, Hollanda Grand Prix'sinin serbest antrenmanlarında yaşanan bir başka ağır kazanın ardından Logan Sargeant'ı takımdan çıkardı.

Yerine Arjantinli Franco Colapinto getirildi ve her ikisi de Arjantinli olan iki şirket -Globant ve Mercado Libre- takip eden günlerde Williams'a sponsor olarak katıldı.

Colapinto'nun Monza'daki ilk yarışı öncesinde Vowles, “Çok açık bir şekilde belirtmek istediğim şey, imzalanmasında hiçbir sponsorun yer almadığıdır.”

“Aslında onu gelecek hakkında hiçbir şey bilmeden işe aldık. Daha sonra ne oldu, birçok Arjantinli şirket bizimle temasa geçti. Bu henüz bitmedi, çünkü telefonlar hala çalıyor.”

“Ancak onlar sadece piyasa fiyatını ödüyorlar. Yani bunun Franco Colapinto ile pek bir ilgisi yok; onu seçtiğimizde herhangi bir finansman söz konusu değildi.” diye açıkladı.