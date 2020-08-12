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Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar

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Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ağu 2020 05:54

Ferrari ve Renault, 96 saatlik sürenin dolmasına kısa bir süre kalma FIA'nın Racing Point kararına itiraz etme niyetlerini doğruladılar.

Ferrari, Williams, McLaren ve Renault, FIA'nın Racing Point'le ilgili aldığı karara itiraz etme niyetlerini açıklamışlardı. Sonrasında niyetlerini doğrulamaları ve 96 saat dolmadan gereli başvuruları yapmaları gerekiyordu.

96 saatlik sürenin dolmasına kısa bir süre kala Renault, itiraz etme niyetini resmen doğruladıklarını açıkladı.

Renault'dan yapılan açıklamada, "Hakemlerin Racing Point ile ilgili almış olduğu karara itiraz etme niyetimizi doğruladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ferrari de akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile FIA'nın Racing Point kararını temyize götürme niyetini doğruladı.

Artık gerekli dosyaların verilmesi ve işin tamamen resmiye dökülmesi bekleniyor. Ancak niyetin doğrulanmasının ardından bu sadece formalite olacak.

Temyiz davasının Ağustos ayının sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

McLaren, karara yönelik yaptığı itirazı geri çekme kararı almıştı ve Williams da şimdiye kadar resmi bir adım atmamayı seçti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al , Renault F1 Team , Racing Point
Editör Fabien Gaillard

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