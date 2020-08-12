Ferrari ve Renault, Racing Point kararına yönelik itirazlarını doğruladılar

Ferrari, Williams, McLaren ve Renault, FIA'nın Racing Point'le ilgili aldığı karara itiraz etme niyetlerini açıklamışlardı. Sonrasında niyetlerini doğrulamaları ve 96 saat dolmadan gereli başvuruları yapmaları gerekiyordu.

96 saatlik sürenin dolmasına kısa bir süre kala Renault, itiraz etme niyetini resmen doğruladıklarını açıkladı.

Renault'dan yapılan açıklamada, "Hakemlerin Racing Point ile ilgili almış olduğu karara itiraz etme niyetimizi doğruladık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ferrari de akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile FIA'nın Racing Point kararını temyize götürme niyetini doğruladı.

Artık gerekli dosyaların verilmesi ve işin tamamen resmiye dökülmesi bekleniyor. Ancak niyetin doğrulanmasının ardından bu sadece formalite olacak.

Temyiz davasının Ağustos ayının sonuna doğru gerçekleşmesi bekleniyor.

McLaren, karara yönelik yaptığı itirazı geri çekme kararı almıştı ve Williams da şimdiye kadar resmi bir adım atmamayı seçti.