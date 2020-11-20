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Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

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Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir
Ekleyen:
, Editör

Ferrari ve Renault, son dönemde karşı çıkmış olmalarına rağmen motorların dondurulması fikrine artık daha sıcak bakıyor olabilirler.

Honda, 2021'in sonunda Formula 1'den ayrılacak ve mevcut müşterisi Red Bull Racing, Japon üreticinin güç ünitesini bağımsız olarak kullanmayı planlıyor.

Red Bull bu amaçla, güç ünitelerinin gelişiminin dondurulması konusunda ısrar ediyor. Ancak Ferrari ve Renault buna karşı çıkıyor.

Alman Auto Motor und Sport'un da haberine göre Mercedes bu fikri en başından desteklese de, Ferrari ve Renault bunu destek vermiyor.

Muhtemelen bu üreticiler, Mercedes'le aradaki farktan endişe duyuyorlar.

Ancak Red Bull'dan Helmut Marko, "Gelişim durdurulmadan bu karmaşık teknolojiyi kullanamayız. Bunun için Sakura'daki Honda gibi bir gelişim merkezine ihtiyacımız var." dedi.

Şimdi bu konuda bazı ilerlemeler var gibi görünüyor.

Habere göre Ferrari ve Renault, belli şartlar altında gelişimin dondurulmasını kabul edecek . Bu şart, motor gelişiminin 2021 sonunda değil, 2022 sezonunun başında dondurulması olacak.

Bu, üreticilere kışın motorlarını yenilemek için yeni bir fırsat daha sunacak.

Ayrıca üreticiler, 2022'den itibaren mevcut E5 yerine E10 yakıtı kullanabilmek için motorlarda değişiklik yapma fırsatı yakalayacaklar.

Marko, bu konunun sorulması üzerine "Tartışmaya devam ediyoruz ve her şey doğru yönde gidiyor." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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