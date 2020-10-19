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Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

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Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!
Ekleyen:
, Editör

Motorsport İtalya, Ferrari ve Renault’nun 2022 için ilk çarpışma testlerini geçtiklerini öğrendi.

Şu sıralarda çalışmalar 2021 araçları üzerinde gerçekleştiriliyor. Ancak Motorsport İtalya, Ferrari’nin bu sezonki araç olan SF1000’i geliştirmeye devam ettiğini ve kuralların büyük oranda değişeceği 2022’deki araca da bakmaya başladığını öğrendi.

Raporda, Ferrari’nin FIA ön çarpışma testini geçtiğini ve aracın burnunun FIA’nın homologasyonunu elde ettiği belirtildi.

Aynı durum, gelecek sene Alpine adını alacak olan Renault için de geçerli.

Takımlar henüz 2022 araçlarının aerodinamileri konusunda çalışamıyorlar, ancak aracın yapısal bölümlerinde ilerleme kaydedebiliyorlar.

Ferrari, yeniden galibiyetler ve şampiyonluk için normal şartlarda en erken 2022’de mücadele edebileceğini açıklamıştı.

İtalyan takım ayrıca gelecek sene yeni bir motor üreteceğini de önceden belirtmişti.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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