Ferrari ve Red Bull'un kopyaladığı Aston Martin çözümü

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2022'de de benzer durumlar ortaya çıktı. Aston Martin AMR22'de yer alan çözüm, Ferrari'nin lansmanından önce kopyalaması ile sonuçlanmıştı. Son olarak Red Bull da o çözümü kopyaladı.

Aston Martin AMR22 splitter detail at launch Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin'in Şubat ayında tanıtmış olduğu yeni aracında, şasinin altındaki omurgada kar küreyici olarak adlandırılan bir kanatçık kullanmıştı. Takım, aracın tasarım açısından serbest olan o bölgesini kullanarak daha fazla yere basma gücü bulmaya çalıştı.

Ferrari'nin 2022 F1 aracı F1-75'te de benzer bir çözüm vardı ancak Ferrari'nin normalde aracında o tasarıma sahip olmadığı, Aston Martin aracında gördükten sonra benzer bir tasarım hazırladığı düşünülüyor.

Ferrari splitter detail at the F1-75 launch Photo by: Ferrari

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, yeni araçların tanıtılmaya başlanmasının ardından hızlıca etraflarına baktıklarını ve bazı şeyleri eklediklerini söylemişti.

Aston Martin'e işaret eden Binotto, "F1-75'te birkaç gün önce tanıtılan bir araçtan bazı detaylar var. Özellikle bu ilk aşamada herkesi çok yakından izleyeceğiz." demişti.

F1'de tasarımların kopyalanması ya da benzemesi yeni bir şey değil ancak Aston Martin ile Ferrari lansmanı arasında sadece 7 gün varken Ferrari'nin o araçtan bir tasarımı kopyalaması; fiziksel bir versiyon üretmeden önce çözümü CFD ve rüzgar tünelinden geçirmek zorunda olduğu düşünüldüğünde Ferrari için etkileyici bir başarıydı.

Ferrari F1-75 side detail Photo by: Giorgio Piola

Red Bull'un böyle bir tasarımın faydalarını incelemesi açıkçası biraz daha uzun sürdü. Ancak sezon başında tamamen yenilikçilikten ziyade optimizasyon önemli olduğu ve halihazırda artan iş yükü olduğu için, takımların yeni fikirleri araçlarına eklemek için yollar bulması gerekiyor.

Tabanların uç kısmı, basit bir tasarımdan oluşmuyor. Takımlar elektroniklerden bazılarını sidepodlar yerine bu bölümün iç kısmına yerleştiriyorlar.

Red Bull bu bölümde içerideki bileşenleri soğutmak için uzun ve ince bir giriş yerleştirmiş durumda.

Red Bull ayrıca, griddeki birçok takım gibi şasi ile taban arasına, o yüzeyin şeklini sınırlandıracak bir yay ekledi.

Yine de bunlar, takımın kanat elemanlarının her iki tarafa dahil edilmesini kolaylaştırmak için omurga cephesinin ana gövdesini daraltmasını engellemedi.

Red Bull'un bu tasarımı aracına eklemesinin bu kadar uzun sürmesinin nedeni bu olabilir çünkü o tasarımı mevcut tasarıma eklemek göründüğü kadar kolay bir süreç değildi.

Eklenen bu kanatçıklar, o bölgedeki basın dağılımını ve hava akışı davranışını değiştiriyor. En belirgin değişiklik, bu kanatçıkların iki tarafta üreteceği girdaplar oldu. Bu girdaplar, tabanın uç kısmındaki hava akımını güçlendirebilir de sakinleştirebilir de. Özellikle taban tünellerinin yakınlığını düşünürsek, bu önemli bir şeydir.

Alpine Imola'daki yarışta Fernando Alonso'nun aracına yeni bir taban ve güncellemeler eklemişti. Alpine'in güncellemelerinden birisi de taban ucundaki omurgaya eklediği benzer kanatçıktı.

Aşağıdaki resimde mavi ok ile gösterilen bölümde Aston Martin'in öncülüğünü yaptığı bu kanatçığı görüyorsunuz.

Alpine A522 Floor comparison