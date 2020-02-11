Ferrari ve Red Bull pilotlarının yarış tulumları ortaya çıktı
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Ferrari ve Red Bull, bugün 2020 sezonunda kullanacakları yarış tulumlarını ilk kez gösterdiler.
Ferrari, 2020 Formula 1 aracını bugün TSİ 20:30'da tanıtacak ve bunun öncesinde kısa bir video yayınladı.
Bu videoda Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in 2020 yarış tulumlarını giydiği görülüyor.
Yayınlanan fotoğrafta tulumun her iki tarafındaki siyahlıklar göze çarpıyor.
Öte yandan Red Bull da akşam saatlerinde Max Verstappen ve Alex Albon'ın 2020 sezonunda mücadele edeceği yeni yarış tulumlarını gösterdi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ferrari ve Red Bull pilotlarının yarış tulumları ortaya çıktı
paylaşım
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