Ferrari ve Red Bull mücadelesinde odaklanılan taban çiti güncellemeleri

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Yeni dönemde artık daha çok performans çıkarmanın taban altı aerodinamiklerine bağlı olduğu anlaşıldığı için, her iki takım Fransa GP hafta sonunda aracın bu bölümünde güncellemeler yaptı.

Ve her iki takımın taban çitlerini* kullanarak hava akımını maksimum seviyede yönlendirebilmesi için detaylı bir gelişim programı uyguladığı ortaya çıktı.

Sezon başından beri ikiz taban çiti kullanan Red Bull, Fransa GP'de bu tasarımda değişikliğe gitti ve içeride yer alan çiti daha ileriye taşıdı.

Diğer taraftan üçüncü çiti ikiz çite daha yakın bir yere konumlandırmak sadece tünele giren hava akımının davranışlarını değiştirmeyecek, aynı zamanda muhtemelen bu üçüncü çitin, içerideki kardeşleri gibi zeminin altında geriye doğru uzanmasıyla da sonuçlanacaktır.

Daha önceden bu parça, en dış çit tarafından üretilen girdap oluşumunu güçlendirme konusunda eksik kalıyordu.

Red Bull RB18 rear brake duct comparison Photo by: Giorgio Piola

Red Bull ayrıca aracın arka tarafında da önemli değişiklikler yaptı ve arka fren kanalının iç kısmına kırmızı ok ile gösterilen kanatçıkları ekledi. Eski tasarımı iç resimde görebilirsiniz.

Bu değişikliğin etkileri minimum seviyede olsa da hava akışının, kaliperi besleyen kanal tesisatına girmesi için daha iyi bir rota sağlayacaktır.

Ferrari F1-75 turning vanes comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari de taban altına giriş bölgesindeki tünellere odaklandı ve bu bölümde tabanın uç kısmının ve çitlerin şeklinde değişiklikler yaptı.

Yukarıdaki resimde göreceğiniz üzere tünel girişini iki bölüme ayırdı. En içeride yer alan tünellerin yüksekliği kurallarda izin verilen maksimum seviyeye çekilirken, dışarıda yer alan bölüm daha düz bir hale getirildi.

Bu şekilde en dışarıda kalan bölüm sidepodun kenarlarını beslerken, içeride yer alan yüksek bölüm ise sidepod altındaki kesik bölgeyi beslemiş olacak.

Bunların dışında taban çitinde de değişiklik yapıldı. Ferrari'nin yeni tasarımındaki taban çiti artık hem daha uzun, hem de daha ileride konumlandırılmış durumda. Aradaki farkı aşağıdaki fotoğrafta iç resimde görebilirsiniz. Sarı çizgilerle işaret edilen kısım ise, takımın sezon başında sahip olduğu taban çitini gösteriyor.

Ferrari F1-75 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin tabanın altında da değişiklik yaptığı, kaza yapan Charles Leclerc'in aracı kaldırılırken ortaya çıktı. En büyük değişiklik, basamak ve referans düzlemleri arasındaki boşluğu dolduran tekne şeklindeki bölümde yapılmış durumda.

Ferrari bu tasarımda daha çok Red Bull'dan etkilenmiş gibi çünkü takım Red Bull gibi tüm o bölümü daraltmış ancak aynı zamanda zeminin kenarına doğru kıvrılan çitlerle olan ilişkiyi geliştirmek için de daha çok öne doğru daraltmaya gitmiş.

Mercedes'in güncellemeleri

Mercedes, Britanya Grand Prix hafta sonunda, ön süspansiyonların iç çevresinde bir hacim artışı, ön kanatta ve şasi yanlarında yer alan kanatçıklarda küçük değişiklikler ve zeminde daha kapsamlı değişiklikler içeren önemli bir güncelleme paketi getirmişti.

Takım sonraki yarış Avusturya'da bir güncelleme yapmadı ancak Fransa GP hafta sonunda yeni güncellemeler ve küçük iyileştirmeler geldi. Takım böylece gelişim mücadelesini sezon içerisinde dengelemeyi hedefliyor.

Mercedes son güncellemeleri kapsamında ön fren kanalının tasarımında değişiklik yaptı. Fren kanalının arka çıkışının boyutu arttırılırken içerisinde yer alan kanatçıklarda matruşka bebek tarzı bir yaklaşım sergilenmiş.

Aşağıdaki fotoğrafta iç resimde eski tasarımı görüyorsunuz. Mercedes zaten ön fren kanalı içindeki farklı hava kanallarının kendi çıkışlarına sahip olması için çıkışı zaten bölümlere ayırmıştı.

Ancak yeni tasarımla birlikte takım, bu ısı ve hava akışını daha büyük çıkışa vermeyi ve ardından akışı daha küçük, S şeklindeki kanatçıklarla yönetmeyi seçmiş gibi duruyor.

Aynı zamanda bu bölümde farklı renklerin olduğunu göreceksiniz. Bu, o bölümdeki parçaların hem 3 boyutlu yazıcıda üretildiğini hem de sıcaklığı kontrol etmek için kaplama yapıldığını gösteriyor.

Mercedes W13 front brake duct exit scoop comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca daha önceden de değişiklik yaptığı tabanın arka tekerleğin önüne denk gelen bölümünde başka bir değişiklik yaptı.

Tabanın bu bölümü hava akımını arka lastiğin etrafından yönlendirmede yardımcı oluyor. Bu, lastik püskürmesi üzerinde de bir etkiye sahip olabilir. Lastik püskürmesi etkisinin azaltılmasıyla difüzörün performans kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

Mercedes W13 rear detail Photo by: Giorgio Piola

*Taban çiti ifadesi, bu sene getirilen yeni kuralarla birlikte kullanmaya başladığımız ifadelerden birisi. Geçen senelerde tabanda böyle bir bölüm olmadığı için pek aşina olmadığımız bir ifade.

Taban çiti/çitleri, tabanın en uç ve kenar kısmında yer alan, geçtiğimiz senelerdeki barge board tasarımlarına benzeyen parçanın adıdır. Aşağıdaki resimde Rauch sponsor logosunun yer aldığı parça taban çiti olarak adlandırılan parçadır.

Red Bull RB18 tabanı Fotoğraf: Uncredited