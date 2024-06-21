Ferrari ve Red Bull, İspanya GP'ye önemli güncellemeler getirdi

Red Bull bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa yeni bir sidepod girişi, motor kapağı, taban, kiriş kanat ve arka kanat uç plakası getirdi.

Ferrari yeni bir arka kanat, sidepod, motor kapağı, taban, difüzör ve halo tasarımı getirdi.

Mercedes sadece taban ağırlığını azaltmaya yönelik değişiklikler yaparken, McLaren, Alpine ve Williams araçlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Aston Martin ön süspansiyon ve ön fren kanallarında değişiklik yaparken, aynı zamanda arka deflektörlerde değişiklik yaptı.

RB yeni bir sidepod, motor kapağı, ön fren kanalı, taban, arka kanat ve yeni bir kiriş kanadığına geçiş yaptı.

Sauber ve Haas'ta da küçük değişiklikler var.

İspanya GP'ye getirilen güncellemeler: