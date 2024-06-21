Ferrari ve Red Bull, İspanya GP'ye önemli güncellemeler getirdi
Ferrari ve Red Bull'un da aralarında bulunduğu pek çok takım İspanya'ya güncellemelerle geldi.
Ferrari SF-24 side detail
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa yeni bir sidepod girişi, motor kapağı, taban, kiriş kanat ve arka kanat uç plakası getirdi.
Ferrari yeni bir arka kanat, sidepod, motor kapağı, taban, difüzör ve halo tasarımı getirdi.
Mercedes sadece taban ağırlığını azaltmaya yönelik değişiklikler yaparken, McLaren, Alpine ve Williams araçlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.
Aston Martin ön süspansiyon ve ön fren kanallarında değişiklik yaparken, aynı zamanda arka deflektörlerde değişiklik yaptı.
RB yeni bir sidepod, motor kapağı, ön fren kanalı, taban, arka kanat ve yeni bir kiriş kanadığına geçiş yaptı.
Sauber ve Haas'ta da küçük değişiklikler var.
İspanya GP'ye getirilen güncellemeler:
- Red Bull: Sidepod girişi, motor kapağı, taban, kiriş kanat, arka kanat uç plakası
- Mercedes: -
- Ferrari: Arka Kanat, sidepod, motor kapağı, taban, difüzör, halo
- McLaren: -
- Aston: Ön süspansiyon kaplaması, ön fren kanalı, arka kenar deflektörü
- Alpine: -
- Williams: -
- RB: Sidepod, motor kapağı, ön fren kanalı, taban, arka kanat, kiriş kanat
- Sauber: Arka kanat, ön fren kanalı
- Haas: Arka kısımda yeni bir kanatçık
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