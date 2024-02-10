Ferrari ve Puma'nın son koleksiyonu, Ferrari'nin 2024 F1 renk düzeni hakkında neyi işaret ediyor?

Ferrari her zaman kırmızı oldu ancak son 20 yıldaki renklere baktığınızda bile kaç farklı rengin gelip geçtiğini görmek şaşırtıcıdır. Sarı, beyaz, siyah ve hatta mavi (uzun yıllar önce) hepsi Ferrari'de yer aldı peki bu sezon ne bekleyebiliriz?

Bir dizi görsel ve bir sosyal medya videosuyla ortaya çıkan yeni kıyafetlerde hiç siyah yok, tüm fermuarlı üstler ve ceketlerde belirgin beyaz fermuarlar var. Ancak en ilginç unsur, yaka ve kolları kaplayan ve neredeyse tüm farklı giysilerde yer alan sarı iğne şeritleri.

Kıyafet lansmanı öncesinde takım, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in yeni yarış kıyafetlerini gördükleri bir video yayınladı. O videoda tulumlar gösterilmemişti. İkilinin yorumları, takımın insanların neyi fark etmesini istediğini açıkça ortaya koyarken, Sainz şunları söyledi: "Her şeyden önce siyah gitti, beyaz geri geldi ve tabii ki sarı..."

Sarıya olan cesur bağlılık, Ferrari'nin memleketi Modena'nın mirasıyla eşanlamlı olan ve elbette logosunun ana özelliği olan canlı renge saygı duruşunda bulunuyor. "Tabii ki" kelimesi sarı rengin aracın renk düzeninde de kullanılacağını gösteriyor ve Sainz şöyle devam ediyor: "daha agresif, daha yarışçı. Bravo Ferrari!"

Siyah bu yılki Ferrari'ye geri dönmüyor

Kesin olan bir şey varsa o da siyah rengin bu yıl geri dönmeyeceği. Bu renk son yıllarda Ferrari'nin amblemine girip çıktı. 2013 yılında sidepodların altında devasa siyah kullanıldı ve 2020'lerin başında kırmızı bir arka kanat da dahil olmak üzere kırmızı baskın renk haline gelene kadar neredeyse on yıl boyunca devam eden bir trend başladı.

Siyah, 2022'de bu kez motor kapağının üst kısmında ve ön ve arka kanatların rengi olarak tekrar yürürlüğe girerken, son Ferrari takım kıyafetlerinde büyük bloklu siyah omuz yamaları yer aldı - ancak bunlar yeni Puma ekipmanında terk edildi ve rengin bu sezon için modasının geçtiğine dair net bir öneri sağladı.

Jantlar kırmızıya dönecek mi ve dönecekse hangi renk kırmızı olacak?

Açıkçası, Ferrari ile her zaman ilişkilendirilen tek renk kırmızıdır - ancak bu her zaman aynı kırmızı türü olmamıştır. Rosso Corsa olarak bilinen geleneksel renk tonu derin ve zengindir ancak daha önce farklı sponsorlara uyması için daha turuncumsu bir ton veya daha açık bir renk de kullanıldı. 2020 yılında, takımın 1000. yarışını kutlamak için araç bordoya dönüştürüldü.

Puma yeni giyim serisini piyasaya sürdüğünde marka, tasarımcılarının "klasik kırmızıyı modern bir dokunuşla yeniden tasarladıklarını" belirterek "ikonik Ferrari kırmızısının dönüşümü" olarak tanımladığı şeyin altını çizdi. Elbette ekip bu çok sevilen konuyla oynamayacaktır... Öyle değil mi?

Eğer yaparlarsa, bu 'yeniden tasarlanmış' kırmızıyı her zamankinden daha fazla görebiliriz - çünkü bu ayın başlarında, sosyal medya çalışmasının bir parçası olarak Ferrari, tekerlek göbeğinin etrafında sarı bir halka ile tamamlanmış kırmızı bir jant kapağına sahip bir F1 tekerleğinin görüntüsünü yayınladı. Mesajda basitçe "umarız kırmızıyı seversiniz" yazıyordu.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Beyaz nerede görünecek?

Yeni kıyafetlerde beyazın ince ama güçlü görünümü - ve Sainz'in yarış kıyafetlerini ilk gördüğünde yaptığı açıklamalar - aracın görünümünün beyazla aydınlatılabileceğini, hatta muhtemelen 2000'lerin başındaki baskın Schumacher dönemine ve Fernando Alonso'nun Ferrari günlerine geri dönülebileceğini gösteriyor.

O zamanlar, ön ve arka kanatlar beyazdı - ancak bu çoğunlukla takımın o zamanki tütün ve cep telefonu operatörü sponsorlarından kaynaklanıyordu. Bu eğilim 2018'de kırmızıya geçilene ve ardından son iki yıldır siyah kanatlara geçilene kadar on yıldan fazla bir süre devam etti. Peki belki de bu yıl geri dönüş olabilir mi?

Michael Schumacher, Ferrari Fotoğraf: Ercole Colombo

Sarı görünecek, orası kesin

Ferrari'nin sarı renkle uzun bir geçmişi var - ancak takımın 1961 Belçika Grand Prix'sinde Belçikalı sürücüsü Olivier Gendebien'in ulusal yarış rengini ve yarışması için ödeme yapan Belçikalı ithalatçıyı yansıtan tamamen sarı renkte bir araca resmi olarak girdiği zamanki kadar ileri gitmeyeceği oldukça güvenli bir bahis.

Ancak o zamandan beri sarı renk farklı şekillerde ortaya çıktı. 1960'ların sonlarında 312 F1-68'in uzunluğu boyunca iki sarı şerit bulunurken, 1980'lerde farklı araçları ayırt etmek için ön ve arka kanatlarda iki kare yama olarak kullanıldı ve takım tamamen sarı gömlekler giyen teknisyenler ve mühendislerle doluydu.

Sarı renk, son iki sezonda takımın kendi evi olan Monza'daki yarışta özel olarak geri döndü. 2022 aracının motor kapağı ve arka kanat kenar plakaları sarıya dönerken, geçen yılki tek seferlik tasarımda burun ucu sarıya döndü ve motor kapağının üçte birini dolduran ağır bir sarı eğik çizgi vardı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf tarafından: Alessio Morgese

Ferrari tam zig-zag mı yoksa yarış şeritleri mi kullanacak?

Geçen yılın Monza görünümüyle markanın Le Mans'taki başarısı kutlandı ve yarış kazanan 499P Hypercar'daki tam sarı zig-zagı taklit eden cesur bir sarı motor kapağı tasarımı kullanıldı. Le Mans Hypercar aracının ön camının üstünde Ferrari logolu sarı bir şerit vardı. Bu doğrultuda bu seneki Ferrari F1 aracının halosunun sarı olabileceğini düşünenler de var.

Kıyafetlerde sarının daha ince bir şekilde kullanıldığı göz önüne alındığında, bu sezon biraz daha yumuşak bir entegrasyon olabilir. Puma, detaylandırma tarzının giysilere "dinamik ve görsel olarak çarpıcı bir boyut kattığını" söylüyor... Bir yarış arabasında en dinamik ve görsel olarak çarpıcı görünüm nedir? Sarı hızlı gitme şeritleri elbette. Bunu öğrenmemize çok az kaldı...