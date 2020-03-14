Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!
Mercedes Daimler'in CEO'su Ola Kallenius ve Ferrari Başkanı John Elkann arasındaki telefon görüşmesi, Mercedes ve Ferrari arasındaki soğuk savaşı bitirmişe benziyor. Mercedes, Ferrari-FIA arasındaki anlaşmayı sorgulamayı bıraktı ve temiz bir sayfa açılmasını istiyor.
Avustralya GP öncesinde Coronavirüs konuşulduğu kadar, Ferrari-FIA arasındaki gizli anlaşma ve Mercedes'in DAS sistemi de konuşuluyordu.
Mercedes, Ferrari-FIA arasında geçen yılın sonunda imzalanan gizli motor anlaşmasının açıklığa kavuşmasını istiyordu. Bu yüzden FIA'ya özel bir mektup yazmış ve Ferrari'ye karşı oluşturulan yedi ekiplik ittifaka liderlik etmişti.
Özellikle Toto Wolff'un bu konuda ciddi bir çaba gösterdiği yorumlar yapılıyordu.
Fakat Motorsport.com İtalya, Mercedes Daimler'in başkanı Ola Kallenius ve Ferrari Başkanı John Elkann arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini öğrendi. Bunun üzerine Mercedes, tavrını değiştirdi Toto Wolff'un girdiği savaştan çıktı.
Ayrıca Red Bull da Mercedes'e karşı atağa geçmiş durumda. Avusturyalı ekip, W11'in arka fren hava kanalının yasaklanması için FIA'ya mektup yazdığı gibi, DAS sisteminin yasal olmadığını kanıtlamak için ciddi mesai harcıyor.
Ayrıca yarışların iptal edildiği ve ertelendiği bu dönemde, zaten ciddi bir kayıp yaşayan Formula 1 ve Liberty'nin imajına zarar verecek herhangi bir tartışmadan kaçınılmasının taraflar için daha iyi olacağı düşünülüyor.
İlginç şekilde Mercedes-Benz'in yeni CEO'su Kallenius, şimdiye kadar birkaç kez Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff'u geri adım atmaya zorladı.
Bunlardan bir diğeri de Wolff'un Avustralya'da yarışmak istemesi ve bu yönde karar alması, ancak Kallenius'un tam aksini istemesiydi. Bundan ötürü Mercedes, Avustralya GP'de yarışmamayı seçti.
Wolff, Dieter Zetsche döneminde böyle bir baskıya sahip değildi ve sezon sonunda Mercedes'le anlaşması bitecek olan Wolff'un bu baskı karşısında ne yapacağı büyük merak konusu.
Toto Wolff, Team Principal, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in conferenza stampa
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, e Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
John Elkann
Fotoğraf: Ferrari
Dettagli retotreno Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
Dettagli sospensione anteriore Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
Dettagli sospensione anteriore Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
Dettagli pance Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Giorgi Piola
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Franco Nugnes
Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!
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