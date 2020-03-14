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Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!

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Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Mar 2020 09:21

Mercedes Daimler'in CEO'su Ola Kallenius ve Ferrari Başkanı John Elkann arasındaki telefon görüşmesi, Mercedes ve Ferrari arasındaki soğuk savaşı bitirmişe benziyor. Mercedes, Ferrari-FIA arasındaki anlaşmayı sorgulamayı bıraktı ve temiz bir sayfa açılmasını istiyor.

Avustralya GP öncesinde Coronavirüs konuşulduğu kadar, Ferrari-FIA arasındaki gizli anlaşma ve Mercedes'in DAS sistemi de konuşuluyordu.

Mercedes, Ferrari-FIA arasında geçen yılın sonunda imzalanan gizli motor anlaşmasının açıklığa kavuşmasını istiyordu. Bu yüzden FIA'ya özel bir mektup yazmış ve Ferrari'ye karşı oluşturulan yedi ekiplik ittifaka liderlik etmişti.

Özellikle Toto Wolff'un bu konuda ciddi bir çaba gösterdiği yorumlar yapılıyordu.

Fakat Motorsport.com İtalya, Mercedes Daimler'in başkanı Ola Kallenius ve Ferrari Başkanı John Elkann arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini öğrendi. Bunun üzerine Mercedes, tavrını değiştirdi Toto Wolff'un girdiği savaştan çıktı.

Ayrıca Red Bull da Mercedes'e karşı atağa geçmiş durumda. Avusturyalı ekip, W11'in arka fren hava kanalının yasaklanması için FIA'ya mektup yazdığı gibi, DAS sisteminin yasal olmadığını kanıtlamak için ciddi mesai harcıyor.

Ayrıca yarışların iptal edildiği ve ertelendiği bu dönemde, zaten ciddi bir kayıp yaşayan Formula 1 ve Liberty'nin imajına zarar verecek herhangi bir tartışmadan kaçınılmasının taraflar için daha iyi olacağı düşünülüyor.

İlginç şekilde Mercedes-Benz'in yeni CEO'su Kallenius, şimdiye kadar birkaç kez Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff'u geri adım atmaya zorladı.

Bunlardan bir diğeri de Wolff'un Avustralya'da yarışmak istemesi ve bu yönde karar alması, ancak Kallenius'un tam aksini istemesiydi. Bundan ötürü Mercedes, Avustralya GP'de yarışmamayı seçti.

Wolff, Dieter Zetsche döneminde böyle bir baskıya sahip değildi ve sezon sonunda Mercedes'le anlaşması bitecek olan Wolff'un bu baskı karşısında ne yapacağı büyük merak konusu.

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Liste

Toto Wolff, Team Principal, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal, Mercedes AMG
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in conferenza stampa

Sebastian Vettel, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in conferenza stampa
2/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, e Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
3/11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, e Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, e Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team
4/11

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

John Elkann

John Elkann
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Fotoğraf: Ferrari

Dettagli retotreno Mercedes F1 W11

Dettagli retotreno Mercedes F1 W11
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettagli sospensione anteriore Mercedes F1 W11

Dettagli sospensione anteriore Mercedes F1 W11
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettagli sospensione anteriore Mercedes F1 W11

Dettagli sospensione anteriore Mercedes F1 W11
8/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes F1 W11

Mercedes F1 W11
9/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettagli pance Mercedes F1 W11

Dettagli pance Mercedes F1 W11
10/11

Fotoğraf: Giorgi Piola

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1
11/11

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Editör Franco Nugnes

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