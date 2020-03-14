Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!

Avustralya GP öncesinde Coronavirüs konuşulduğu kadar, Ferrari-FIA arasındaki gizli anlaşma ve Mercedes'in DAS sistemi de konuşuluyordu.

Mercedes, Ferrari-FIA arasında geçen yılın sonunda imzalanan gizli motor anlaşmasının açıklığa kavuşmasını istiyordu. Bu yüzden FIA'ya özel bir mektup yazmış ve Ferrari'ye karşı oluşturulan yedi ekiplik ittifaka liderlik etmişti.

Özellikle Toto Wolff'un bu konuda ciddi bir çaba gösterdiği yorumlar yapılıyordu.

Fakat Motorsport.com İtalya, Mercedes Daimler'in başkanı Ola Kallenius ve Ferrari Başkanı John Elkann arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini öğrendi. Bunun üzerine Mercedes, tavrını değiştirdi Toto Wolff'un girdiği savaştan çıktı.

Ayrıca Red Bull da Mercedes'e karşı atağa geçmiş durumda. Avusturyalı ekip, W11'in arka fren hava kanalının yasaklanması için FIA'ya mektup yazdığı gibi, DAS sisteminin yasal olmadığını kanıtlamak için ciddi mesai harcıyor.

Ayrıca yarışların iptal edildiği ve ertelendiği bu dönemde, zaten ciddi bir kayıp yaşayan Formula 1 ve Liberty'nin imajına zarar verecek herhangi bir tartışmadan kaçınılmasının taraflar için daha iyi olacağı düşünülüyor.

İlginç şekilde Mercedes-Benz'in yeni CEO'su Kallenius, şimdiye kadar birkaç kez Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff'u geri adım atmaya zorladı.

Bunlardan bir diğeri de Wolff'un Avustralya'da yarışmak istemesi ve bu yönde karar alması, ancak Kallenius'un tam aksini istemesiydi. Bundan ötürü Mercedes, Avustralya GP'de yarışmamayı seçti.

Wolff, Dieter Zetsche döneminde böyle bir baskıya sahip değildi ve sezon sonunda Mercedes'le anlaşması bitecek olan Wolff'un bu baskı karşısında ne yapacağı büyük merak konusu.