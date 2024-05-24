Ferrari ve McLaren Red Bull'u zorlarken, F1 takımları Monako'ya özel arka kanatları getirdiler

Ferrari ve özellikle de McLaren son haftalarda, McLaren'den Lando Norris'in Miami'de ilk galibiyetini alması ve Imola'da Verstappen'i yakalamasıyla, daha önce baskın olan Red Bull RB20 ile aralarındaki farkı kapatmak için harekete geçti.

Şimdi mücadele alanı Monako sokaklarına kaydı ve Red Bull'un, virajlı yolların tümseklerinde daha fazla zorlanacağı düşünülüyor.

Gelenek olduğu üzere, 10 takım da Monako'ya özel arka kanat hazırladılar ve bu kanatlar her şeyden önce nihai yere basma kuvveti üretimine öncelik veriyor. Bu pistte, aşırı sürtünme diğer pistlere göre daha az cezalandırıcı oluyor.

Ferrari'nin arka kanadı, Imola'da SF-24 için önemli bir güncelleme paketinden bir hafta sonra geldi. Yeni arka kanat, Imola'da ilk kez kullanılan kanadın ana DNA'sını taşıyor, yarı ayrık bir kanat ucu ve kenar plakası birleşimi var.

Kaşık şeklindeki ana kanat yerine yüzey düzleştirilmiş ve uç plakada daha ani bir geçiş gerekli hale getirilmiş.

Bu yüksek yük konfigürasyonuyla, Ferrari'nin bu sezon ilk kez arka taraftaki yere basma gücü seviyelerini ayarlamak için kanadında değişiklik yaptığını görüyoruz. Suzuka'da daha yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonu mevcuttu ancak o kanat kullanılmadı.

McLaren MCL38 teknik detayları Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Ferrari ayrıca yere basma kuvvetinde küçük bir artış daha sağlamak için arka kanat destek pilonunun yan tarafındaki küçük kanatçıkları yeniden kullandı.

McLaren, hem arka kanatta hem de destekleyici kiriş kanadında piste özgü ince değişiklikler getirdi.

Arka tarafın "genel verimliliğini artırmak" için kiriş kanadını değiştirdi.

Red Bull Racing RB20 teknik detayları Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Red Bull ayrıca daha fazla yerel aerodinamik yük elde etmek için hem arka hem de kiriş kanadını "daha büyük bir akor ve kamber" sağlayacak şekilde değiştirdi.

Red Bull ayrıca Monako'nun son derece dar Fairmont virajında daha fazla direksiyon kilidi sağlamak için ön süspansiyon kaportalarına çentikler veya kesikler ekleyen birkaç takımdan biri oldu.

Tipik yüksek yüklü arka kanat düzeneğine ek olarak, Mercedes Monte Carlo'ya yeni bir ön kanat da getirdi. Bu sadece yerel yük eklemekle kalmıyor, aynı zamanda kanat ucundan aracın arkasına doğru gelen girdabı da değiştiriyor.

Aston Martin, bu hafta sonu için aero verimlilik eksikliğini kabul ederek, diğer takımlarınkinden göre daha agresif bir arka kanat getirdi.

Alpine, RB, Williams, Haas ve Sauber, piste özgü diğer değişikliklerin yanı sıra yüksek yere basma gücü üreten arka kanatlarını da getirirken, Alpine'in yeni halo kaportası göze çarpan bir başka yenilik oldu.