Ferrari ve Aston Martin bu kadar zorlanırken Haas'ın başarılı olmasının sebebi ne?

Mevcut Formula 1 sezonuna gridin arkasında olmayı bekleyerek giren Haas, beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiledi.

Nico Hulkenberg'in art arda altıncı sırada bitirdiği yarışlarla orta sıranın ön saflarına doğru ilerleyen takım, şimdi RB ile Takımlar Şampiyonasında altıncı sıra için sıkı bir mücadele veriyor.

Alman sürücü bu durumu "inanılmaz bir geri dönüş" olarak nitelendirdi. Ancak, Haas'ın bu yılki sürpriz ilerlemesinin önemli olan yanı, takımın sadece baştan daha iyi bir araba üretip bunun meyvelerini toplaması değil.

Bundan ziyade, VF-24 bir önceki modele göre bir gelişme olsa da formundaki yükselişin anahtarı sezon içi gelişim programının yörüngesini korumayı başarması oldu.

Ve bu tutarlı ilerleme, diğer takımların başaramadığı bir şey olduğu için önemli bir etki yarattı.

Ne de olsa bu yıl, güncellemelerin başarılarına bağlı olarak 'yükseltme' ya da 'gerileme' olarak nitelendirildiği bir yıl oldu.

Örneğin, Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde tanıttığı yeni taban ile yüksek hızda zıplama sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum Ferrari’yi zor durumda bıraktı.

Aston Martin ise, Emilia Romagna Grand Prix'sinde tanıttığı yeni paketle AMR24'ün limitlerde sürüşünü daha zor hale getirdiği ve bu durumun orta sıradaki mücadelesini engellediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, on the grid Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Her iki takım için de bu güçlüklerin üstesinden gelmek zor çünkü yeni parçalar yere basma kuvveti açısından olumlu sonuçlar getirdi ancak aynı zamanda pist üzerindeki kazanımlarını sınırlayan istenmeyen sonuçlara yol açtı.

Bu güncellemelerin beklenen her şeyi getirmemesi olgusu, mevcut araçlarla bir trend gibi görünüyor ve bu, Haas'ın bile muaf olmadığı bir durum. -çünkü Haas da yeni parçalarının hangilerinin işe yaradığını ve hangilerinin yaramadığını keşfetmeye çalışıyor-

Ancak daha büyük bütçeli rakipleri zorlanırken F1'in en küçük takımının nasıl olup da bu kadar başarılı olduğu merak uyandıran bir konu ve takımın kendisinin de buna net bir cevabı yok.

Haas F1 patronu Ayao Komatsu, ekibinin diğerlerinin yapmadığını düşündüğü benzersiz bir şey olmadığını söylüyor; ancak bunun sadece bu yıl aşılanan yeni bir zihniyetten kaynaklandığından şüpheleniyor.

Haas'ın başarısının sırrının ne olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, söyleyebileceğimiz tek şey birlikte çalışıyor olmamız.”

"Miami'den sonraki güncelleme dizisi gibi yeni parçalar getirirken bile, aslında rüzgar tüneli rakamlarından ve CFD rakamlarına göre getirmeyi düşündüğümüz her parçayı getirmedik.”

"Ancak ekip olarak [umduğumuz her şeyi sunmayan yeni parçaları tartışmak için] toplantılar yaptığımızda, beni cesaretlendiren şey kimsenin bunu inkar etmemesi ve bununla zıtlaşmamasıydı. Bunun yerine, 'Tamam, durumun böyle olduğunu kabul ediyoruz, şimdi nedenini anlamamız gerekiyor' dediler.”

"Bir kez kabul ettiğinizde ve herkes bunu anlamak için çalıştığında, öğrendiklerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Yani belki bir sır varsa, bu da onlardan biridir. Herkes şeffaf bir şekilde ve suçlama kültürü olmadan birlikte çalışıyor.”

"Bu [Britanya GP'si güncellemesi] için bile Perşembe günü söyledim, çalıştırana kadar bu konuda bir şey söylemek istemiyorum çünkü asla bilemezsiniz.”

"Neyi kaçırdığımızı asla önceden bilemezsiniz, çünkü yanlış yapmak çok kolay."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Haas'ın bu yıl yaptığı güncellemelerle kaydettiği bu istikrarlı ilerleme, takımın geçmişteki durumuyla tezat oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine getirilen büyük bir geliştirme paketi işe yaramadı ve sezon finali için eski spesifikasyona geri dönen Hulkenberg'in rahat bir şekilde üstünlük sağlamasıyla Abu Dabi'de başarısızlıkları ortaya çıktı.

Haas da 2019'da daha iyi görünen eski bir versiyona geri dönmek için yaptığı bir dizi güncellemeyi bırakmayı seçtiği bir dönemden geçti.

Komatsu için bu tarihi eğilimi kırmak bu yüzden çok önemli ve gelecekte daha da fazla kazanım elde edilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

"Basında, aero ekiplerimizin arabaya bir güncelleme koyamadığı gibi şeyler söyleniyordu, ama şimdi bunu [yapabileceklerini] kanıtladık ve kimse araca performans kattığımızı inkar edemez. Dolayısıyla bu onlara çok fazla güven vermeli." dedi Komatsu

Tüm bunların altında yatan tema ise Komatsu'nun takımın bir süredir kullanılmadığını düşündüğü potansiyeli artık kullandığını hissetmesi.

Komatsu şöyle ekledi: "Bunu ilk günden beri söylüyorum. Yetenekli insanlarımız var, gerçekten var ama mesele bunları bir araya getirmekti. Ve bu bir üst yönetim sorunudur.”

"Bunu çözdükten ve onların çalışmasına izin verdikten sonra sonuç bu oldu. Takım hala aynı büyüklükte ve çok fazla kişi değiştirmedik. Tamam, [teknik direktör] Simone Resta gitti ama bunun dışında çok fazla değişiklik yok.”

"Yapı değişti ve birkaç kişiyi yeniden konumlandırdık ama bu daha çok ortamı yaratmakla ilgiliydi. Şu anda yeni elemanlar alıyoruz, dolayısıyla çok yakında daha büyük bir takım olacağız.”

"Ancak geçen yılla aynı kaynakla ve aşağı yukarı aynı insanlarla bile yapabileceğimiz şey bu. Bu inanılmaz, değil mi? Bu yüzden çok memnunum.”

"Toptan bir değişiklik yapmış ve bunu başarmış olsaydım, kendimi bu kadar iyi hissedeceğimi sanmıyorum. Çünkü biliyordum, inanıyordum, iyi insanlarımız var. Ve bu insanların hem içeride hem de dışarıda gerçekten kötü bir baskı altında olmasından dolayı kendimi çok sinirli ve kötü hissediyordum. Bu yüzden bu konuda çok mutluyum."