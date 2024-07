Ferrari ve Aston Martin bu kadar zorlanırken Haas'ın başarılı olmasının sebebi ne?

Mevcut Formula 1 sezonuna gridin arkasında olmayı bekleyerek giren Haas, beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiledi.

Nico Hulkenberg'in art arda altıncı sırada bitirdiği yarışlarla orta sıranın ön saflarına doğru ilerleyen takım, şimdi RB ile Takımlar Şampiyonasında altıncı sıra için sıkı bir mücadele veriyor.

Alman sürücü bu durumu "inanılmaz bir geri dönüş" olarak nitelendirdi. Ancak, Haas'ın bu yılki sürpriz ilerlemesinin önemli olan yanı, takımın sadece baştan daha iyi bir araba üretip bunun meyvelerini toplaması değil.

Bundan ziyade, VF-24 bir önceki modele göre bir gelişme olsa da formundaki yükselişin anahtarı sezon içi gelişim programının yörüngesini korumayı başarması oldu.

Ve bu tutarlı ilerleme, diğer takımların başaramadığı bir şey olduğu için önemli bir etki yarattı.

Ne de olsa bu yıl, güncellemelerin başarılarına bağlı olarak 'yükseltme' ya da 'gerileme' olarak nitelendirildiği bir yıl oldu.

Örneğin, Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde tanıttığı yeni taban ile yüksek hızda zıplama sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum Ferrari’yi zor durumda bıraktı.

Aston Martin ise, Emilia Romagna Grand Prix'sinde tanıttığı yeni paketle AMR24'ün limitlerde sürüşünü daha zor hale getirdiği ve bu durumun orta sıradaki mücadelesini engellediği bir durumla karşı karşıya kaldı.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team, on the grid

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images