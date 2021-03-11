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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Son dakika

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Ekleyen:
, Editör

Çekim günü test hakları kapsamında Ferrari, Aston Martin ve Haas, bugün Bahreyn'deki Sakhir Pisti'nde ilk defa piste çıktılar.

Ferrari ve Aston Martin, Bahreyn'de piste çıktı!

Sabah Charles Leclerc ile piste çıkan Ferrari SF21'in direksiyonuna daha sonrasında Carlos Sainz geçti. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Sainz ve Leclerc, SF21 ile eşit mesafe kat edecek.

 

Aston Martin'de ise yeni AMR21'i süren ilk isim Sebastian Vettel oldu. İngiliz takım, çekim haklarından bir tanesini, lansmandan sonra Silverstone'da yaptığı sürüşte kullanmıştı. Bugün piste çıkmaları ile beraber Aston Martin, ikinci çekim hakkını da kullanmış oldu.

 

Bu iki takıma ek olarak Haas da bugün, yeni aracı VF-21'i piste çıkaran üçüncü takım oldu. Haas'ın direksiyonunda ise Rus çaylak Nikita Mazepin var. F2 şampiyonu Alman pilot Mick Schumacher ise Cuma günkü resmi testlerin sabah seansında piste çıkacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Perşembe
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing , Haas F1 Team , Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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