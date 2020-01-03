Ferrari: “Üst düzey takım personeli, F1 patronu olmamalı”

Liberty Media yönetimi altında F1, şu anda Chase Carey’nin başkanlığı altında yönetiliyor. Ancak Amerikalı yöneticinin sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor.

Carey’nin yerini alabilecek isimler konusunda birçok iddia ortaya atıldı ve bu iddialarda en dikkat çeken isim Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff oldu.

Bu konuda Camilleri, “Son yıllarda belli bir takımda aktif ve önemli bir rol alan biri, F1’de sorumluluk alırsa otomatik olarak çıkar çatışması meydana gelir.”

“Yani şahsen F1’i yöneten kişi konusunda, bunun iyi bir şey olacağını düşünmüyorum.” dedi.

Carey’nin liderliğinde F1, takvime Vietnam’da yeni bir yarış ekledi ve Hollanda GP’yi takvime geri kazandırdı ve her iki yarış da 2020 takviminde yer alacak. Ancak F1, büyük sponsorlukları arttırma hedefine ulaşmakta zorluk çekti.

Ancak Camilleri, daha önce motor sporları tecrübesi olmayan Carey’nin oldukça iyi bir iş yaptığını söyledi.

“Eğlence dünyasının içinden gelen biri. Ancak F1 geçmişi yoktu.”

“F1 halka açık bir şirket olduğu için, eğlence sektöründen bir CEO’ya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

“Nihai olarak karar, Liberty başkanı Greg Maffei tarafından verilecek. Eğer Carey’nin yerine geçme konusunda adaylardan biri Mattia Binotto olsaydı, padok bundan memnun kalmazdı.”

Camilleri, Ferrari’nin veto haklarını elinde bulundurmaya devam edecek olması konusunda da konuştu.

“Veto, bir çeşit son çare aracıdır. Bu konuyla yüzleşmemiz gerekirse, pozisyonumuzu Liberty’e, özellikle de Greg’e açık şekilde açıklayacağımızı ve yapıcı bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum.”