Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Üst düzey takım personeli, F1 patronu olmamalı”

paylaşım
yorumlar
Ferrari: “Üst düzey takım personeli, F1 patronu olmamalı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
3 Oca 2020 12:06

Ferrari CEO’su Louis Camilleri, Formula 1 takımlarının, eski bir takım patronunun Formula 1’de üst düzey bir rol almasından memnun kalmayacağını söyledi.

Liberty Media yönetimi altında F1, şu anda Chase Carey’nin başkanlığı altında yönetiliyor. Ancak Amerikalı yöneticinin sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor.

Carey’nin yerini alabilecek isimler konusunda birçok iddia ortaya atıldı ve bu iddialarda en dikkat çeken isim Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff oldu.

Bu konuda Camilleri, “Son yıllarda belli bir takımda aktif ve önemli bir rol alan biri, F1’de sorumluluk alırsa otomatik olarak çıkar çatışması meydana gelir.”

“Yani şahsen F1’i yöneten kişi konusunda, bunun iyi bir şey olacağını düşünmüyorum.” dedi.

Carey’nin liderliğinde F1, takvime Vietnam’da yeni bir yarış ekledi ve Hollanda GP’yi takvime geri kazandırdı ve her iki yarış da 2020 takviminde yer alacak. Ancak F1, büyük sponsorlukları arttırma hedefine ulaşmakta zorluk çekti.

Ancak Camilleri, daha önce motor sporları tecrübesi olmayan Carey’nin oldukça iyi bir iş yaptığını söyledi.

“Eğlence dünyasının içinden gelen biri. Ancak F1 geçmişi yoktu.”

“F1 halka açık bir şirket olduğu için, eğlence sektöründen bir CEO’ya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.”

“Nihai olarak karar, Liberty başkanı Greg Maffei tarafından verilecek. Eğer Carey’nin yerine geçme konusunda adaylardan biri Mattia Binotto olsaydı, padok bundan memnun kalmazdı.”

Camilleri, Ferrari’nin veto haklarını elinde bulundurmaya devam edecek olması konusunda da konuştu.

“Veto, bir çeşit son çare aracıdır. Bu konuyla yüzleşmemiz gerekirse, pozisyonumuzu Liberty’e, özellikle de Greg’e açık şekilde açıklayacağımızı ve yapıcı bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum.”

Sonraki haber
Brown: "McLaren için bir sonraki adım daha da zor olacak"

Önceki haber

Brown: "McLaren için bir sonraki adım daha da zor olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Michael Schumacher'in kullandığı 20 Formula 1 aracı

3s
2
Formula 1

Ferrari: “Üst düzey takım personeli, F1 patronu olmamalı”

40dk
3
Formula 1

Schumacher 51 yaşında!

3s
4
Formula 1

Brown: "McLaren için bir sonraki adım daha da zor olacak"

1s
5
Formula 1

Marko: "Wolff ve Hamilton, Ferrari ile oynuyor"

Son Videolar

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:02
Formula 1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:56
Formula 1

1 Ocak 2020 F1 ve Motor Sporları Haberleri

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:55
Formula 1

31 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:43
Formula 1

''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:16
Formula 1

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Ferrari: “Üst düzey takım personeli, F1 patronu olmamalı”
F1

Ferrari: “Üst düzey takım personeli, F1 patronu olmamalı”

Brown: "McLaren için bir sonraki adım daha da zor olacak"
F1

Brown: "McLaren için bir sonraki adım daha da zor olacak"

Michael Schumacher'in kullandığı 20 Formula 1 aracı
F1

Michael Schumacher'in kullandığı 20 Formula 1 aracı

Schumacher 51 yaşında!
F1

Schumacher 51 yaşında!

Tost, Toro Rosso'nun 2019'daki durumundan memnun kaldı
F1

Tost, Toro Rosso'nun 2019'daki durumundan memnun kaldı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.