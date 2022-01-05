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Ferrari, UPS ile kontrat yenilemeyeceğini doğruladı

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari, 2013'ten beri birlikte çalıştığı UPS ile olan kontratını yenilemeyecek.

Ferrari, UPS ile kontrat yenilemeyeceğini doğruladı

Ferrari, yeni yıl için yayınladığı partnerler listesinde UPS'e yer vermemişti ve bu durum genel olarak şaşkınlık yaratmıştı.

Çünkü UPS, 2013'ten bu yana Ferrari'nin en önemli partnerlerinden birisiydi ve araç üzerinde de UPS logolarına yer veriliyordu.

Bazıları ortaklığın devam edeceğini iddia etse de Ferrari sözcüsü, Sports Business Journal'a yaptığı açıklama ile mevcut anlaşmanın yenilenmeyeceğini doğruladı.

UPS, 2013 yılında Ferrari'nin resmi lojistik ve nakliye partneri olmuştu. O günden bu yana anlaşma, belli periyotlarla uzatıldı.

Lojistik, dünyanın pek çok ülkesine gitmelerinden dolayı F1 takımları için büyük önem taşıyor ve UPS, geride kalan süreçte Ferrari ile iyi şekilde anlaşıyordu.

UPS konu hakkında açıklama yapmamayı tercih etti. Şimdi Ferrari'nin yeni sezon öncesinde yeni bir lojistik partneri bulması gerekebilir.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF90 Mule

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF90 Mule

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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