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Formula 1 / Katar GP Haberler

Ferrari, üçüncülük savaşı için 2022 aracından ''hiçbir zaman ödün vermemiş''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan takımın bu seneki şampiyonada üçüncülüğü garantilemek için 2022 Formula 1 aracının gelişiminden ''hiçbir zaman ödün vermediğini'' söyledi.

Ferrari, üçüncülük savaşı için 2022 aracından ''hiçbir zaman ödün vermemiş''

İtalyan takım, McLaren'la sezon boyunca süregelen bir üçüncülük savaşı sürdürüyordu ve sezonun sonlarına yaklaşırken, özellikle son üç yarışta aldıkları sonuçlar sayesinde İngiliz rakiplerinin önüne geçtiler.

Ferrari, 2021 sezonunun bitimine iki yarış kala Meksika, Brezilya ve Katar'da yapılan üçlü yarışta sadece 4 puan toplayan McLaren'ın 39.5 puan önünde.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan İtalyan takımın gösterdiği gelişmeye rağmen, Binotto odaklarının yeni gelecek kuralların uygulanacağı 2022 aracını geliştirmek olduğu konusunda ısrarcı.

Binotto konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Mevcut aracımızı gerçekten hiçbir zaman geliştirmedik. Sezonun başında birkaç geliştirme yaptık ve o kadar.''

''Sonradan taktığımız güç ünitesi hariç. Fakat bu güç ünitesi 2022 doğrultusunda bir gelişmeydi ve sezonun başından beri tüm çabalarımızı 2022 aracına yönelttik, bundan hiçbir zaman ödün vermedik.''

''Yani, 2021 için 2022'yi zora sokmak herhangi bir dönemde aklımızın ucundan bile geçmedi.''

''Bu sezonun başında üçüncülük için savaş verebileceğimizi biliyorduk, bunun çok sıkı bir mücadele olduğunu biliyoruz ancak 2021'deki asıl amacımız üçüncü olmak değil, takım olarak tüm detayları geliştirmeye çalışmaktı ve üçüncülük de bunun bir ürünü oldu.''

''Bugün üçüncülüğe ulaşabiliyorsak bu, takım sayesindedir diye düşünüyorum. Takımın çeşitli hafta sonlarında çalışma şekilleri sezon başından beri çok gelişti ve bu sadece aracın gelişmesiyle alakalı değil.''

Charles Leclerc, Ferrari, Marc Gene, Mattia Binotto, Ferrari Team Principal with 1951 Ferrari 375

Charles Leclerc, Ferrari, Marc Gene, Mattia Binotto, Ferrari Team Principal with 1951 Ferrari 375

Fotoğraf: Ferrari

Binotto, aracın ve motorun gelişiminden başka faktörlerin de Ferrari'nin bu sezon attığı adımda etkili olduğunu düşünüyor.

İtalyan takım patronu sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bence takım, sezonun başından beri çok gelişim gösterdi.''

''Strateji, yönetim şekli, sürücüler arasındaki iletişim ve ne yaptığımızın anlayışı konularında çok gelişim gösterdi. Aynı zamanda lastik yönetimi anlamında da gelişti.''

''Takımın, daha iyi olmak için Paul Ricard'dan beri birçok küçük araç ve yöntem geliştirdiğini düşünüyorum.''

“Eğer geçen sene bulunduğumuz pozisyona, yani altıncılığa bakarsam, bu sene mevcut kurallarla ve sınırlı gelişim fırsatlarına rağmen yapabileceğimiz şeylerin çoğunu yaptığımızı düşünüyorum.”

''Yani genel olarak, bence takım yapılması mümkün olanlarla birlikte iyi bir gelişim gösterdi ve bunun için mutluyum. Çünkü üçüncülük, çabaların harika bir ürünü.''

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