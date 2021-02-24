Ferrari, üç günlük 18 inç lastik testini tamamladı

Ferrari, 2019 yılında mücadele ettiği SF90 aracını, 18 inç lastiklere uyacak şekilde düzenlemiş ve hem süspansiyon hem de aerodinamik anlamda değişiklikler yapmıştı.

Takım, SF90'ı pazartesi günü başlayan üç günlük 18 inç lastik testi kapsamında Jerez'de piste çıkardı ve testin son günü bugündü.

Carlos Sainz, testin son gününde direksiyona geçen isimdi ve gün boyunca hem kuru hem de ıslak zemin lastikleriyle toplam 88 tur atmayı başardı.

Normalde Sainz'ın tüm gün yağmur lastikleriyle sürüş yapması bekleniyordu. Ancak Jerez'de otomatik pist sulama sistemi bulunmuyor ve bundan ötürü sabah bölümünde kuru zemin lastikleri, öğleden sonra ise ıslak zemin lastikleri test edildi.

Leclerc ilk gün 110 tur atarken, dün Sainz ve Leclerc ikilisi toplamda 85 tur attılar. Bugün atılan 88 turla birlikte Ferrari, üç günde toplam 283 tur atmış oldu.

Pirelli'nin 30 günlük test programına şimdi hangi takımın devam edeceği bilinmiyor. Ancak yakında test takviminin netleşmesi bekleniyor.