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Ferrari, Türkiye'ye getireceği yeni güç ünitesiyle 2022'ye hazırlanacak

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Motorsport.com İtalya'ya göre Ferrari, Türkiye Grand Prix'sine getireceği yeni güç ünitesiyle minimum 10 beygirlik güç artışı elde edecek ve aynı zamanda 2022 yılından itibaren kullanılacak hibrit sistemin parçaları ederek deneyim kazanacak.

Ferrari, Türkiye'ye getireceği yeni güç ünitesiyle 2022'ye hazırlanacak

Monza'da gerçekleştirilen yarışta, Ferrari motorlu araçların Mercedes'e kıyasla epey geride olduğu görülebiliyordu ve aslında beklenen şey tam olarak buydu.

Ferrari, "Hız Tapınağı" olarak adlandırılan Monza'nın uzun düzlüklerinde elinden gelenin en iyisini yaptı ve Charles Leclerc dördüncü olurken, Carlos Sainz altıncı oldu.

Takım şimdi, hibrit tarafta önemli güncellemelere sahip olacağı yeni güç ünitesi üzerinde çalışmayı sürdürüyor ve beklenti Monza'ya getirileceği yönünde olsa da, bu gerçekleşmedi ve takım yeni üniteyi Türkiye GP için hazırlıyor.

Mattia Binotto, neden bu güç ünitesinin Monza'ya getirilmediği sorusuna, "Bu güç ünitesi Monza için hazır değildi. Eğer tamamen hazırlamış olsaydık, muhtemelen zaten burada kullanmış olurduk. Kullanılabilir hale geldiği anda kullanacağız."

"Neden Monza'ya yetiştirmediğimizin cevabı da basit. Çünkü bu, 2022 için hazırlanmış bir güncelleme ve sadece pistteki özelliklerinden yararlanmayı değil, aynı zamanda gelecek yıl öncesinde deneyim kazanabilmek adına, mümkün olduğunca öğrenmeyi amaçlıyoruz. Umarım sonraki yarışlarda gelir." cevabını verdi.

Ferrari patronu başka bir şey söylemedi fakat Motorsport.com, yeni güncellemenin Türkiye GP'ye geleceğini biliyor.

Hibrit taraftaki büyük değişime ek olarak yeni bir yakıt ve yağ da olacak. Takımın partneri Shell, bu kapsamda güç ünitesinin yanma odasındaki performansı geliştirmek adına yeni yakıt ve yağlayıcı üretmiş durumda. Bu da yeni üniteyle beraber kullanılacak.

Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin yeni üniteyle 10 beygirlik bir performans artışı sağlamayı hedeflediğine inanıyor. Yeni güç ünitesine bazı parçalar daha küçük hale geleceği için önemli bir ağırlık tasarrufu da ortaya çıkacak.

Yeni ünite Sochi'ye gelmeyecek çünkü bu üniteyi homolog etmek için test tezgahında beş uzun sürüş yapılması ve toplamda 7.500 kilometrelik bir mesafenin dayanıklılık sorunu olmadan tamamlanması gerekiyor.

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