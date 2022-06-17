Ferrari turbo ünitesini değiştirmedi, Leclerc ceza almadı

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Charles Leclerc, İspanya'nın ardından Bakü'de de güç ünitesi sorunu yaşamıştı ve bunun üzerinde güç ünitesi kullanılamaz hale geldi.

Leclerc eğer yeni turboya geçseydi grid cezası alacaktı fakat Ferrari bunu yapmamayı seçti.

İtalyan ekip bunun yerine Leclerc'i bu yılki üçüncü içten yanmalı motoruna, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçirdi.

Leclerc ayrıca bu yılki ikinci kontrol elektroniği ünitesine de geçiş yaptı. Tüm bu ünitelerde sınırda olmadığı için ceza almayacak.

Yuki Tsunoda ise yeni güç ünitesine geçmesinin ardından grid cezası aldı. Tsunoda yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniğine geçti. Bu, pazar günkü yarışa son sıradan başlayacağı anlamına geliyor.

Kevin Magnussen de Bakü'de yaşadığı sorunun ardından yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve egzoza geçerken, Esteban Ocon, yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ve egzoza geçti.