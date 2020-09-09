Ferrari, Toskana GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı!

1950 yılında Formula 1'de yer almaya başlayan Ferrari, bu hafta sonu yapılacak Toskana Grand Prix'siyle birlikte 1000. yarışına çıkacak.

Takım bu yıl her ne kadar sorunlarla boğuşsa da, Toskana GP'deki 1000. yarışı için kutlamalar hazırlıyor.

Bu kapsamda Ferrari'nin SF1000 aracı, 1950'lerde kullanılan koyu kırmızı renge boyanmış durumda.

Toskana GP hafta sonunda toplamda 2880 kişilik bir taraftar grubu olacak. Pazar günü Mick Schumacher, babasının şampiyon olduğu F2004 aracıyla pistte bir gösteri sürüşü düzenleyecek.

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