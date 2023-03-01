Ferrari testleri yüksek yakıt yüküyle mi geçirdi?

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Geçen yıl hız anlamında bir eksiği olmayan Ferrari, lastik yönetimi ve yarış temposu gibi konularda ise Red Bull'un gerisinde kalarak birçok potansiyel galibiyeti kaybetti.

Yeni SF-23'te selefi F1-75'in sorunlarını çözmeye çalışan Ferrari'nin bu eksiklere odaklanacağı düşünülmekteydi; ancak Bahreyn'deki üç günlük sezon öncesi testlerinde bu konuda olumlu bir tabloyla karşılaşmadığımızı söylemek mümkün.

Takım 416 turla testin en çalışkan üçüncü takımı olurken, F1 yorumcusu Will Buxton'ın deyimiyle lastikler bir yarış simülasyonunun stresine maruz kaldıklarında "uçurumdan atlamaktalar".

Ancak La Gazzetta dello Sport'a göre Ferrari'nin özellikle C3 hamurda yaşadığı lastik aşınmasının sebebi, takımın bu turları yüksek yakıt yüküyle atması!

Gazetenin haberinde, "Açıkçası, kısa sürüşler de dahil olmak üzere tüm turların yaklaşık 35/40 kg yakıt yüküyle gerçekleştirildiği görülüyor." ifadesi yer aldı.

Haberde ayrıca yakıt yükünün test boyunca hiçbir aşamada 20 kg'ın altına düşmediği iddiası da yer almakta.

Bunun yanı sıra Ferrari'nin yarış simülasyonlarının gerçek yarış mesafesini tamamlamak için gereken yakıt yükü ile yapıldığından şüphelendiklerini de rapor eden gazete, bu durumun lastiklerin neden daha hızlı bir şekilde bozulduğunu açıklayabileceğini düşünüyor.

"Red Bull ile karşılaştırma yapılmadığı sürece, rakamın kendisi çok da önemli olmayacaktır, ancak Red Bull'un çoğunlukla kısa sürüşlere odaklandığı düşünüldüğünde, lastik aşınması açısından doğrudan karşılaştırma SF-23 için testin sonunda göründüğünden daha az cezalandırıcı olabilir."