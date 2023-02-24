Ferrari, testin ikinci gününde yarış temposuna ve ayarlara odaklanmış
Ferrari pilotları, cuma günü temel odak noktalarının ayarlar ve yarış temposu olduğunu belirtti.
Ferrari pilotu Carlos Sainz, sabah bölümünde piste çıktı ve temel olarak aracı tanımaya, ayarları keşfetmeye ve uzun sürüşler yapmaya odaklandı.
Günün ardından konuşan İspanyol pilot şöyle dedi: "Bizim için bir başka olumlu gün daha oldu. Dayanıklılık yine çok iyiydi ve test etmeyi hedeflediğimiz tüm ayarları denedik."
"Aracın limitlerini keşfetmeyi ve performansı en üst seviyeye çıkarabileceğimiz alanları bulmaya devam ediyoruz."
"Ana hedefimiz yarın da iyi şekilde çalışmayı sürdürmek ve gelecek haftaya hazırlanmak."
Sainz biraz daha detay vermesi istendiğinde, "Önceliğimiz yarış hızını arttırmak, çünkü Red Bull'a sıralama turlarında olduğumuzdan çok daha yakındık. Bu yüzden buna odaklanıyoruz."
"Ne kadar hızlıyız bilmiyorum. Kesinlikle yavaş değiliz. Fakat Red Bull ve Mercedes'e kıyasla ne kadar hızlıyız? Bunu ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Charles Leclerc ise çok fazla konuşmamayı tercih etti ve temel olarak araç ayarlarına odaklandığını dile getirdi.
"Bugün çeşitli testler yaptık ve ana odak noktamız aracın ayarlarıydı."
"Çok çalışıyoruz ve henüz bir yargıya varmak için çok erken."
"Biraz daha tur attığım için mutluyum. Yarın yapılacak son test öncesinde verilerimizi analiz ederek ilerlemeye devam edeceğiz."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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