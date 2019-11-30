Ferrari test programını açıkladı
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Ferrari, Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası yapılacak lastik testine mevcut yarış pilotlarıyla katılacğaını duyurdu.
Formula 1'de 2019'un son testi Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası Yas Marina'da yapılacak ve iki gün sürecek.
Salı günü başlayacak test, çarşamba akşamı son bulurken, takımlar sürücü kadrolarını açıklamaya başladılar.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Ferrari, testin ilk gününde dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in piste çıkacağını duyurdu.
İkinci gün ise takım arkadaşı Charles Leclerc, SF90'la son sürüşünü yapacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ferrari test programını açıkladı
paylaşım
yorumlar
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28 Kas - 1 Ara
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