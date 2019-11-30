Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Q1:
01 Saat
:
40 Dakika
:
56 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari test programını açıkladı

paylaşım
yorumlar
Ferrari test programını açıkladı
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 10:02

Ferrari, Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası yapılacak lastik testine mevcut yarış pilotlarıyla katılacğaını duyurdu.

Formula 1'de 2019'un son testi Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası Yas Marina'da yapılacak ve iki gün sürecek.

Salı günü başlayacak test, çarşamba akşamı son bulurken, takımlar sürücü kadrolarını açıklamaya başladılar.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Ferrari, testin ilk gününde dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in piste çıkacağını duyurdu.

İkinci gün ise takım arkadaşı Charles Leclerc, SF90'la son sürüşünü yapacak.

Sonraki haber
Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

Önceki haber

Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

Sonraki haber

Ferrari: "2020'den sonra veto hakkımızı koruyacağız"

Ferrari: "2020'den sonra veto hakkımızı koruyacağız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Q1 Başlangıç:
01 Saat
:
40 Dakika
:
56 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın önünde lider

17dk
2
Formula 1

Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

1s
3
Formula 1

Ferrari: "2020'den sonra veto hakkımızı koruyacağız"

57dk
4
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın motorunu tekrar değiştirdi!

1s
5
Formula 1

Ferrari test programını açıkladı

1s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Abu Dhabi GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın önünde lider
F1

Abu Dhabi GP 3. antrenman: Verstappen, Hamilton'ın önünde lider

Russell, Abu Dhabi GP'de yarışacak
F1

Russell, Abu Dhabi GP'de yarışacak

Ferrari: "2020'den sonra veto hakkımızı koruyacağız"
F1

Ferrari: "2020'den sonra veto hakkımızı koruyacağız"

Ferrari test programını açıkladı
F1

Ferrari test programını açıkladı

Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.