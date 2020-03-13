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Formula 1 / Son dakika

Ferrari temsilcileri Melbourne'den İtalya'ya dönüyor

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Ferrari temsilcileri Melbourne'den İtalya'ya dönüyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 09:06

Maranello merkezli Ferrari, Maranello ve Modena'da çalışan personel sayısının en aza indirildiğini duyururken, çalışanların geri kalan kısmının hükümet kararnamesi doğrultusunda uzaktan çalışacağını açıkladı. Ayrıca Melbourne'deki temsilciler de İtalya'ya dönüyor.

 

Ferrari, Melbourne'da bulunan Scuderia Ferrari temsilcilerinin şimdi İtalya'ya dönmesini planlıyor. Bunun şimdilik Bahreyn için ne anlama geldiği bilinmiyor.

İtalyan ekip, COVID-19 ile ilgili 11 Mart 2020 tarihli İtalyan Hükümeti'nin kararnamesi kapsamında, en yüksek sağlık standartlarını garanti edebilmek adına fabrikasında daha da fazla ve daha sıkı tedbirler aldığını duyurdu.

Maranello ve Modena tesislerindeki işçilerin varlığı en aza indirilirken, çalışanların geri kalan kısmı kararname mektubu doğrultusunda uzaktan çalışacaklar.

İtalyan ekip şimdiye kadar üretim tesisinde herhangi bir sorun yaşamadı ve alınan tedbirlere rağmen bir problem yaşaması beklenmiyor.

Ferrari çalışanların refahı ile ortaklar ve müşterilerin ihtiyaçları arasındaki en doğru dengeyi yakalamaya çalışacaklarını da açıkladı.

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Editör Franco Nugnes

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