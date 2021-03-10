Ferrari: "En büyük değişim arka kısımda oldu"

Ferrari, beklendiği üzere iki gelişim hakkını da aracın arka kısmında kullandı. Takım, geçen yılki SF1000'in en büyük baş ağrısı olan arka kısım dengesini artırmak amacıyla, arka süspansiyonu ve vites kutusunu baştan tasarladı.

Takım yeni bir burun konseptine geçmek istese de, gelişim hakkını arka kısımda kullanmalarından ötürü ön taraftaki değişiklikler daha hafifti.

Ferrari'nin şasi direktörü Enrico Cardile, "SF21 projesi üzerinde çalışmaya başladığımızda, ilk görevimiz radikal bir değişim yapma konusunda aracın hangi alanına odaklanmamız gerektiğini belirlemek oldu. Biz de bunun için aracın arka kısmını seçtik: Bu kapsamda yeni bir vites kutusu ve yeni süspansiyon sistemi tasarladık."

"Bu, güç ünitesindeki meslektaşlarımızın yaptığı çabalarla birleşince, çok daha dar bir arka kısım oluşturmamızı sağladı."

"Soğutma sistemine de göz attık ve gövde kısmını, hava akımını daha aşağı yönlendirmek amacıyla yeniden tasarladık. Bunu yaparken ana radyatörün verimliliğini de artırdık."

"Kural değişikliğinden en çok etkilenen alan aerodinami oldu. Yeni düzenleme, lastikler üzerindeki aerodinamik yükün bir kısmını ortadan kaldırmak amacıyla, aracın tarafındaki yere basma gücü seviyesini düşürdü."

"SF21'in aerodinamisi üzerinde çalışarak, öncelikle bu kayıpları telafi etmeye ve sürüklenmeyi en aza indirmeye çalıştık.

"Kurallar nedeniyle, aracın ön tarafında daha hafif değişiklikler yapma şansımız oldu. Bu yüzden, yeni bir burun konseptiyle çalışan yeni bir ön kanat geliştirdik. Yine de şasinin kendisi ve ön süspansiyon geçen yılki SF1000'le aynı."

“Zorluklar bizi kesinlikle korkutmuyor. Onlarla her zamanki gibi yüzleşeceğiz. Kenetleneceğiz, ayaklarımızı yerde tutacağız ve temsil ettiğimiz markayı onurlandırmak için çok çalışmak zorunda kalacağımızın bilincinde olacağız." dedi.

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