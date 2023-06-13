Ferrari aracındaki "temel problemi" çözemiyor

Ferrari, bu yılki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Charles Leclerc ve Carlos Sainz cumartesi günleri iyi performans sergilerken, pazar günleri araçtan beklenmedik şekilde farklı davranışlar görüldü. Bu durum, takımın sezonun ilk yedi yarışında sadece bir podyum alabilmesine neden oldu.

SF-23 aracı, potansiyelini yarışlarda koruyamadı. Sürücüler araca güvenemiyor, davranışları sürekli olarak değişiyor ve yarışın farklı bölümlerinde, turdan tura ve hatta virajdan viraja bile farklılık gösteriyor.

Leclerc, araçla ilgili izlenimlerini "Nasıl davranacağını, önden mi yoksa arkadan mı kayacağını asla bilemezsiniz." şeklinde özetliyor.

Ferrari, Barselona'daki yarış için SF-23'ün alt kısmını ve yan sidepod tasarımını önemli ölçüde geliştirdi, ancak aracın davranışının önemli ölçüde iyileştiğini söylemek mümkün değil.

Sainz yarışa ikinci sıradan başladı ve beşinci olabildi. Leclerc ise sıralama turlarında normal bir tempoda gidemedi ve yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Pazar günkü yarışın ilk bölümünde aracın davranışı memnuniyet verici değildi, ikinci bölümde normalleşti, üçüncü bölüm ise iyiydi. Ancak Leclerc yarışı sadece 11. sırada tamamlayabildi.

Takım, bu sorunların nedenlerini henüz tam olarak anlayabilmiş değil.

Frederic Vasseur, "Asıl sorunumuz henüz anlayamadığımız bir istikrarsızlık" diyor.

Ferrari'nin aerodinami mühendisleri, sorunları süspansiyon gelişimiyle ilgilenen meslektaşlarından kaynaklandığı düşünerek onları sorumlu tutuyor. Ancak süspansiyon gelişiminden sorumlu olan mühendisler, aksine aero departmanını işaret ediyor. Bu durumun yapıcı bir yaklaşım olduğunu söylemek zor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Pirelli

Rüzgar tünelinden elde edilen veriler, SF-23'ün şasisinin oldukça verimli olduğunu gösteriyor. Bu, sıralama turlarının sonuçlarıyla da doğrulanıyor, ancak bu sonuçlar genellikle yeni yumuşak lastikle elde ediliyor ve bu lastikler ilk hızlı turda iyi performans sergiliyor. Bu durum, Pazar günleri ortaya çıkan eksiklikleri dengelemeye yardımcı oluyor. Ferrari genellikle yarış temposunda trafikte kalıyor, hava koşulları bir gün öncesine göre değişiyor ve Pazar günü araçta daha fazla yakıt bulunuyor. Bu faktörler güç ünitelerinin cumartesi günkü kadar agresif olmamasına neden oluyor. Diğer takımlar bu durumu kontrol altında tutmayı başarırken, Ferrari beklenmedik sorunlarla karşılaşıyor. SF-23, virajlarda rakiplerine göre daha fazla yere basma gücü kaybediyor ve pistin yüzeyine daha hassas tepki veriyor. Ayrıca rüzgara karşı daha duyarlı. Leclerc, "Rüzgarın yönü sadece iki veya üç derece değişse bile denge tamamen farklılaşıyor." şeklinde şikayet ediyor. Sürücüler, lastikleri herhangi bir pistte düzgün ve dengeli bir şekilde çalıştıramıyorlar. Bu durum Monako ve Barselona'da da geçerli. Leclerc, "Farklı faktörlerin etkisiyle cevapları bulmak son derece zor. Modelleme yaparak bu gizemi çözemiyoruz. Bu nedenle tek bir soruna odaklanamıyoruz. Yapmam gerekeni yapmama rağmen araç farklı davranıyor ve bu benim için en büyük gizem." diyor. Son güncellemeler, takımın sorunları çözme konusunda ilerleme kaydetmesini sağlamadı ve araçta bazı tasarım hataları olduğu düşünülüyor. Ferrari'nin Maranello'da çalışan mühendisleri, aracın durumunu araştırmaya devam edecek, ancak bu sorunları çözseler bile, rakipler çoktan daha ilerlemiş olacak ve bu yıl iyi sonuçlar elde etme umutları tükenecek..