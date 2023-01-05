Ferrari, teknik direktör görevine Cardile'i mi getiriyor?

Haberi dinle

Dört senelik takım patronluğu boyunca teknik direktör pozisyonunu kullanmayı tercih etmeyen Mattia Binotto, bunun yerine uzun süreli tecrübesinden faydalanmayı seçti ve her bölümün kontrolünü departman liderleri vasıtasıyla bizzat ele aldı.

Bu dönemde dört ismin öne çıktığını gördük: şasi departmanının lideri Enrico Cardile, güç ünitesi departmanının lideri Enrico Gualtieri, aerodinami departmanının lideri David Sanchez ve kalite kontrol departmanının lideri Enrico Racca.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Binotto dönemi sona erdi ve Ferrari'nin teknik direktör rolünü üstlenecek bir isme ihtiyacı var.

Kulislerde en çok konuşulan isim son birkaç seneyi Haas ve Alfa Romeo arasında mekik dokuyarak geçiren Simone Resta, ancak kendisinin takıma döneceğine yönelik bir açıklama yok.

Corriere dello Sport'un son haberine göre ise teknik direktör rolüne son birkaç senedir ön planda olan bir isim gelecek: Enrico Cardile!

2005 sezonundan beri Ferrari bünyesinde bulunan Cardile, 2017 sezonunda proje müdürü görevine getirilerek yükselişe geçti.

Binotto döneminde ilk olarak aerodinami şefi olarak atanan 47 yaşındaki teknik adam, 2020 sezonunda performans geliştirme başkanı görevini üstlenmesinin ardından son iki sezondur şasi departmanının liderliğini yapmaktaydı.

Geçen sezon şasi anlamında ciddi bir adım atılmasının sorumlularından olarak gösterilen Cardile ile ilgili iddiaların doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde görebiliriz.