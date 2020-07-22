Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

paylaşım
yorumlar
Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
22 Tem 2020 14:58

2020 sezonuna yaptığı kötü başlangıçtan sonra Ferrari, Formula 1 takımının teknik departmanını yeniden düzenleyeceğini açıkladı.

Kış boyunca düzlük hızında büyük kayıp yaşayan İtalyan takım, yeni sezonun erken bölümünde orta sıra takımı olarak performans gösterdi.

Takım üç yarış sonrasında, an itibariyle markalar şampiyonasında beşinci sırada bulunurken, Macaristan'daki yarışta Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, yarışı altıncı ve 11. sırada tamamladılar.

Takım patronu Mattia Binotto, sezona yapılan zor başlangıç sonrasında takımda değişiklikler yapılmayacağını söylemişti.

Ancak Ferrari, yapılan açıklamada teknik departmanının kısıtladığını, yeni bir performans gelişimi departmanı kurduğunu açıkladı.

Yapılan düzenmele sayesinde takım, daha basitleştirilmiş ve daha odaklanılmış bir zincir kurarak, objektife ulaşmak bakımından tüm departman yöneticilerinin ihtiyacı olan güçleri onlara sağlayacak ve böylece performans gelişiminde daha efektif bir yol izlenmiş olunacak."

Performans gelişim departmanı, Ferrari'nin aerodinami ve araç proje yönetiminin başında bulunmuş olan Enrico Cardile yönetiminde olacak.

Açıklamada şuna yer verildi: "Diğer ana alanlarda ise değişiklik yapılmadı, Güç Ünitesi bölümünün başında Enrico Gualtieri, Sportif Direktör ve pist kenarı aktivitelerinden sorumlu isim olarak Laurent Mekies, Şasi Mühendisliği departmanında ise Simone Resta görevlerine devam etmekteler."

Binotto ise şunları söyledi: "Birkaç gün önce söylediğimiz gibi, teknik kısımda birkaç değişiklik yapıyoruz, buna dizayn ve araç performansı kısmının hızlandırılması da dahil."

"Sorumluluk ve çalışma yöntemlerinin netleşmesi bakımından bu gerekli bir durumdu, aynı zamanda şirketin, teknik yeteneklerine olan güven de pekiştirildi."

"Enrico Cardile tarafından yönetilen departman, Rory Bryne ve David Sanchez gibi kendini kanıtlamış mühendislere sahip olacak. Aynı zamanda araç gelişiminin köşe taşı konumunda olacak."

"Ferrari personelinin en yüksek seviyede olduğuna inanıyoruz ve bu bakımdan ana rakiplerimize karşı bir kıskançlık yaşamıyoruz, ancak kesin bir değişiklik yapmamız gerekiyordu, departmanın başındaki isimlerin sorumluluğunu artırmamız gerekiyordu."

Ferrari, yaşanan sıkıntıların, bütçe koruma amacıyla şu andaki araçların 2021 yılında da kullanılacak olması ve kısıtlı gelişime izin verilecek olması sebebiyle, devam etmesini bekliyor.

Binotto ise, Ferrari'nin Maranello'da, başarılı olacak uzun vadeli bir proje üzerinde çalıştığını, yapılan yeniden düzenlemenin de bunun bir parçası olduğunu söyledi.

"Daha önce pek çok kez belirttik, ancak tekrar söylemekte yarar var: yeni ve dayanıklı bir kazanma döngüsü yaratacak olan bir sürecin temellerini oluşturmaya başladık."

"Biraz zaman alacak ve şu anda yaşadığımız gibi, sonuç ve performans olarak birkaç gerileme yaşayacağız."

"Ancak bu zorlukları, bu sporun en üst noktasına olabildiğince hızlı bir şekilde gelmek için güç ve kararlılık ile karşılamalıyız."

"Bu, bizim ve dünya etrafındaki taraftarlarımızın istediği tek şey."

 
"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"

Önceki haber

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"

Sonraki haber

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
50dk

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
19dk

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"

Shwartzman'ı öven Haas, artık çaylak sürücülerle yarışmaya açık
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Shwartzman'ı öven Haas, artık çaylak sürücülerle yarışmaya açık

Wolff, Vettel/Aston Martin görüşmelerinde yer almıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Vettel/Aston Martin görüşmelerinde yer almıyor

Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor

Bugün, 2021 Formula 1 sezonu için neden çok önemli?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Bugün, 2021 Formula 1 sezonu için neden çok önemli?

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Mercedes'i ilk kopyaladığımız zaman 1 saniye kaybettik"

Son Haberler

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti
F1 Formula 1 / Son dakika
19dk

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!
F1 Formula 1 / Son dakika
50dk

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"

Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

50dk
2
Formula 1

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti

19dk
3
Formula 1

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"

1s
4
Formula 1

Shwartzman'ı öven Haas, artık çaylak sürücülerle yarışmaya açık

3s
5
Formula 1

Wolff, Vettel/Aston Martin görüşmelerinde yer almıyor

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti
F1

Vettel, F1 sürücülerini yarış öncesinde protesto yapmaya davet etti

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!
F1

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"
F1

"Alfa Romeo, Perez'e teklif yaptı"

Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor
F1

Horner, Albon’a yapılan eleştirileri anlamakta zorlanıyor

Bugün, 2021 Formula 1 sezonu için neden çok önemli?
F1

Bugün, 2021 Formula 1 sezonu için neden çok önemli?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.