Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

Kış boyunca düzlük hızında büyük kayıp yaşayan İtalyan takım, yeni sezonun erken bölümünde orta sıra takımı olarak performans gösterdi.

Takım üç yarış sonrasında, an itibariyle markalar şampiyonasında beşinci sırada bulunurken, Macaristan'daki yarışta Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, yarışı altıncı ve 11. sırada tamamladılar.

Takım patronu Mattia Binotto, sezona yapılan zor başlangıç sonrasında takımda değişiklikler yapılmayacağını söylemişti.

Ancak Ferrari, yapılan açıklamada teknik departmanının kısıtladığını, yeni bir performans gelişimi departmanı kurduğunu açıkladı.

Yapılan düzenmele sayesinde takım, daha basitleştirilmiş ve daha odaklanılmış bir zincir kurarak, objektife ulaşmak bakımından tüm departman yöneticilerinin ihtiyacı olan güçleri onlara sağlayacak ve böylece performans gelişiminde daha efektif bir yol izlenmiş olunacak."

Performans gelişim departmanı, Ferrari'nin aerodinami ve araç proje yönetiminin başında bulunmuş olan Enrico Cardile yönetiminde olacak.

Açıklamada şuna yer verildi: "Diğer ana alanlarda ise değişiklik yapılmadı, Güç Ünitesi bölümünün başında Enrico Gualtieri, Sportif Direktör ve pist kenarı aktivitelerinden sorumlu isim olarak Laurent Mekies, Şasi Mühendisliği departmanında ise Simone Resta görevlerine devam etmekteler."

Binotto ise şunları söyledi: "Birkaç gün önce söylediğimiz gibi, teknik kısımda birkaç değişiklik yapıyoruz, buna dizayn ve araç performansı kısmının hızlandırılması da dahil."

"Sorumluluk ve çalışma yöntemlerinin netleşmesi bakımından bu gerekli bir durumdu, aynı zamanda şirketin, teknik yeteneklerine olan güven de pekiştirildi."

"Enrico Cardile tarafından yönetilen departman, Rory Bryne ve David Sanchez gibi kendini kanıtlamış mühendislere sahip olacak. Aynı zamanda araç gelişiminin köşe taşı konumunda olacak."

"Ferrari personelinin en yüksek seviyede olduğuna inanıyoruz ve bu bakımdan ana rakiplerimize karşı bir kıskançlık yaşamıyoruz, ancak kesin bir değişiklik yapmamız gerekiyordu, departmanın başındaki isimlerin sorumluluğunu artırmamız gerekiyordu."

Ferrari, yaşanan sıkıntıların, bütçe koruma amacıyla şu andaki araçların 2021 yılında da kullanılacak olması ve kısıtlı gelişime izin verilecek olması sebebiyle, devam etmesini bekliyor.

Binotto ise, Ferrari'nin Maranello'da, başarılı olacak uzun vadeli bir proje üzerinde çalıştığını, yapılan yeniden düzenlemenin de bunun bir parçası olduğunu söyledi.

"Daha önce pek çok kez belirttik, ancak tekrar söylemekte yarar var: yeni ve dayanıklı bir kazanma döngüsü yaratacak olan bir sürecin temellerini oluşturmaya başladık."

"Biraz zaman alacak ve şu anda yaşadığımız gibi, sonuç ve performans olarak birkaç gerileme yaşayacağız."

"Ancak bu zorlukları, bu sporun en üst noktasına olabildiğince hızlı bir şekilde gelmek için güç ve kararlılık ile karşılamalıyız."

"Bu, bizim ve dünya etrafındaki taraftarlarımızın istediği tek şey."