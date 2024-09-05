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Formula 1 İtalya GP

Ferrari, teknik departmanındaki yeni değişiklikleri açıkladı; Serra yeni teknik direktör oldu

Ferrari uzun süredir beklenen yeni teknik yapısını bugün itibariyle açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari, teknik departmanını kuvvetlendirmek amacıyla son dönemde çeşitli isimlerle görüşmüş ve geçen yıl Loic Serra ile anlaşmıştı.

Zorunlu bekleme sürecini tamamlayan Serra, 1 Ekim'de Ferrari'ye katılacak. 

Mercedes'te önemli işlere imza atan Serra, Enrico Cardile'nin gidişi sonrası daha da büyük bir role sahip olacak.

Bugün yeni teknik yapısını açıklayan Ferrari, Şasi'den sorumlu teknik direktör pozisyonuna Serra'nın getirildiğini açıkladı.

Serra, rolü kapsamında doğrudan takım patronu Frederic Vasseur'e rapor verecek.

Fabio Montecchi tarafından yönetilen şasi proje mühendisliği, Marco Adurno tarafından yönetilen araç performansı, Diego Tondi tarafından yönetilen aerodinami, Matteo Togninalli tarafından yönetilen pist mühendisliği ve sportif direktörlük görevini üstlenen Diego Ioverno tarafından yönetilen şasi operasyonları departmanları doğrudan Serra'ya bağlı olacak.

Bu, teknik yapının büyük oranda Serra'ya bağlı olduğu anlamına geliyor.

Güç Ünitesinden sorumlu teknik direktör görevini ise doğrudan Fred Vasseur'e rapor veren Enrico Gualtieri üstlenmeye devam edecek.

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