Ferrari, "teklif savaşına girmemek için" Newey ile görüşmeleri sonlandırmış

Milton Keynes merkezli takımla geçirdiği 18 yılın ardından Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanan Newey'nin Aston Martin'e geçmesi bekleniyor.

Newey'nin Red Bull'daki ve özellikle de yeni nesil araçlardaki başarısı göz önüne alındığında, Newey ve menajeri Eddie Jordan, -İngiliz tasarımcının- itibarına layık bir anlaşma arayışına girdiler.

Red Bull'dan ayrılacağı haberi kamuoyuna yansıdığında, İngiliz tasarımcının Ferrari 'ye geçeceği yönünde yoğun söylentiler vardı. Ferrari de gerçekten kendisiyle ilgileniyordu.

Kaynaklar, takım patronu Frederic Vasseur'ün Newey ile sözleşme imzalamak için gerekli bütçeyi sağladığını belirtiyorlar. Plan, Newey'nin takıma danışman olarak katılması ve İtalya'ya taşınmak yerine İngiltere'de çalışmasıydı.

Bu, John Barnard'ın Ferrari'nin baş tasarımcısı olarak çalıştığı dönemle benzer olacaktı; Barnard Maranello'ya taşınmak yerine Guildford'da bir ofis kurmuş ve çalışmaları buradan yönetmişti.

Ancak Aston Martin, hayal kırıklığı yaratan 2024'ün ardından takımını gelişim çalışmalarını hızlandırmak için Newey'e önemli bir teklifte bulundu.

Newey'nin arasının pek iyi olmadığı Martin Whitmarsh ile yollarını ayıran, yerine CEO olarak Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell'ı atayan İngiliz ekip, Ferrari'nin önemli ismi Enrico Cardile'yi de teknik ekibe dahil etti.

