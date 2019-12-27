"Ferrari tek turda Mercedes'ten daha hızlıydı"

Ferrari bu yıl sıralama turlarında harika bir performans sergilemeyi başardı ve Charles Leclerc sezonun en çok pole pozisyonu alan ismi oldu.

Ancak İtalyan ekip bu performansı yarışa taşıyamayınca, bir kez daha sezonu Mercedes'in gerisinde tamamladı.

Mercedes'in turbo hibrit motorlar dönemine damga vuran motorunu tasarlayan Andy Cowell, Ferrari'nin tek turda kendilerinden daha iyi olduğunu kabul etti.

Cowell, “Eğer tek tura, yani sıralama temposuna bakarsak bu yıl Ferrari daha iyiydi, ama önemli olan nokta Cumartesi günü değil, çünkü yarış sonuçlarına göre puanlar veriliyor. Brackley'deki çocuklarla çok yakından çalıştık, böylece güç ünitesinin aracın genel performansı üzerinde olumlu bir etkisi oldu."

"Güç ünitesi tasarımının bizi geride tuttuğunu sanmıyorum. Eğer sıralama turlarında Ferrari daha fazla güce sahipse, bu alanda gelişmek için daha fazla çalışmalıyız, ancak aynı zamanda sıralama performansındaki artışın, aracın yarıştaki verimliliğini olumsuz etkilemesine izin vermemeliyiz."

"Aerodinamik ve şasi mühendisleri mükemmel bir iş çıkardılar. Bu sayede aracımız yeni lastiklerde düzgün şekilde çalıştı ve yarış boyunca zorlamamıza izin verdi." dedi.

Lewis Hamilton, 2019'da hiç yarış dışı kalmamış ve sezon sonunda şampiyon olmuştu.