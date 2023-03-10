Ferrari, tek sütunlu arka kanadını geliştirmeye devam edecek

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Kanada giden hava akışını temizlemeyi amaçlayan yeni tasarım, testin son gününde denendiğinde bir DRS sorununu tetikledi.

Cuma günkü ilk antrenman seansında tekrar denendiğinde, kanadın dramatik bir şekilde salındığı görüldü. Bu sebeple hafta sonunun geri kalanı için standart bir çift sütunlu kanatla değiştirildi.

Şu anda Charles Leclerc'in koçu olarak görev yapan deneyimli Ferrari mühendisi Jock Clear, sorunların test eksikliğinden kaynaklandığını söylüyor.

Clear, "Bence çift sütun geçen yıldan kalan, denenmiş ve güvenilir bir model."

"Tekli sütun yılın sonlarına doğru, hatta belki de geliştirmenin son ayında geliştirilmeye başlandı."

"Yani oldukça genç. Bu gerçekten de arka kanatta ileriye doğru bir adım olan bir gelişme. Açıkçası tek sütuna inmek ana düzlemin altındaki akışı temizliyor."

"Yani biraz daha fazla güç sağlıyor. Ancak her şeyde olduğu gibi bunu da araca takıp kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu testte de burada da yaptık ve bu gerçekten devam eden bir gelişme."

"Yani bu konuda şaşırtıcı bir şey yok. Ama muhtemelen takip etmek istediğimiz bir şey ve şu ana kadar gördüklerimiz olumlu. Dolayısıyla muhtemelen tekrar kullanacağız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Clear, ekibin bunu bir yarış hafta sonunda kullanmaya karar verecek bir konumda olması için, ne kadar çalışma gerekeceğini bilmenin imkansız olduğunu söylüyor.

Clear, "Bunu söylemek zor, tam olarak bilmek için meslektaşlarıma ve aero uzmanlarına başvurmam gerekir."

"Bu tür bir titreşim modunu rüzgar tünelinde kopyalamak çok zor."

"Bunu deneyebilirsiniz, ancak tüm sertliklerin gerçek boyutta yansıtılması gerekir. Bu yüzden onu araçta denememiz gerekti."

"Ve tabii ki bugünlerde çok az test süreniz oluyor. Bu yüzden Cuma günlerini bazı parçaları test etmek için kullanmak zorundayız. Dediğim gibi, bu sadece normal bir gelişme, bundan çok şey öğrendik. Elimizde videolar ve sensörler var, bunlar bize ne kadar hareket olduğunu gösterecek."

"Belli ki geçen haftadan bu haftaya gelişme var. Fabrikaya geri dönüp tekrar geliştireceğiz. Onunla rahat hissettiğimizde, araçta kullanacağız." dedi.

Ferrari ayrıca Bahreyn sıralama turlarında Leclerc'in ön tekerlek kemerinden parça kaybetmesiyle bir kaporta sorunu yaşadı. Bu parçalar Leclerc'in üçüncü sırayı alabilmesi için zamanında değiştirildi ve gece boyunca güçlendirildi.

Clear, "Sanırım bu, sezon öncesinde daha az test yapılmasının bir sonucu."

"Bu, bize geçen yıl 7500 km ile yaptığımız gibi her şeyi parçalara ayırma fırsatı vermedi. Ve evet, bu talihsiz bir durum ve muhtemelen radyodan da duyduğunuz gibi pilotları da tedirgin ediyor."

"Bu yüzden sıralamalarda bu tür şeylerden kesinlikle hoşlanmıyoruz. Ama bu sadece yılın ilk yarışının bir parçasıydı. Söz konusu tekerlek kemerindeki çok küçük bir parçaydı. Yenisini taktık ve gece boyunca geliştirdik." dedi.