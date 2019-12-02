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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Analiz

Ferrari tartışmalarının merkezindeki FIA prosedürleri ortaya çıktı

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Ferrari tartışmalarının merkezindeki FIA prosedürleri ortaya çıktı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Ara 2019 20:41

Ferrari, Abu Dhabi Grand Prix’si öncesinde yakıt miktarı konusunda FIA’nın bir tutarsızlık bulmasıyla beraber kendisini bir başka teknik tartışmanın ortasında buldu.

İtalyan takım, rakipleri tarafından eleştirilen güç ünitesi konusunda yayınlanan teknik direktiflerle beraber inceleme altındaydı. Bunun üzerine bir de FIA, pazar günkü yarış öncesinde araçta Ferrari’nin belirttiğinden “oldukça farklı” miktarda yakıt bulduğunu açıkladı.

Bu, Ferrari’nin akıllıca bir numara mı bulduğu, yoksa sadece yönetimsel bir hata mı olduğu sorularını beraberinde getirdi.

Sonuç olarak Ferrari, belirtilen miktara göre belirlenen 4.88 kg fark nedeniyle 50 bin euro ceza aldı.

Burada, sezon başında getirilen prosedürlere ve FIA'nın takımların kural ihlallerinde bildirileceğini belirttiği alanlara bakacağız.

Kurallar ne diyor

F1’in yakıt limiti kurallarının bir parçası olarak takımların, yarış için araca koymayı planladıkları yakıt miktarını açıklamaları gerekiyor.

Ayrıca FIA teknik patronu Jo Bauer ve ekibi, ne kadar yakıt kullanıldığını ve bunun belirtilen rakamlarla eşleşip eşleşmediğini ölçmek için yarış öncesinde ve sonrasında araçları tartma hakkına sahip.

Bu sezonun başlangıcından önce, TD1-19 direktifi ile FIA’nın tek koltuklu araçlar patronu Nikolas Tombazis tarafından yakıt ölçümlerinin nasıl yapılacağını tüm takımlara bildirmişti.

Takımlar, yarış başlamadan en az iki saat önce araca koymak istedikleri yakıt miktarını - gride çıkış turu, formasyon turu, yarış ve padoğa dönüş turu da dahil olmak üzere – belirtmesi gerekiyor.

Charles Leclerc, Ferrari, arrives on the grid

Charles Leclerc, Ferrari, arrives on the grid

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Bu yakıt, pit alanı açılma saatinden en geç bir saat öncesinde araçta olmak zorunda. O andan sonra yakıt eklenmesine ya da çıkarılmasına izin verilmiyor.

FIA, o süreçte yani yarış startından önce istediği araçların yakıt miktarını ölçme hakkını elinde bulunduruyor.

İşaretlenmiş geçici lastiklerle tartıya getirilen araç önce yakıtla tartılıyor. Ardından yakıt deposu tamamen boşaltılıyor ve o şekilde tartılıyor. Daha sonra yakıt tekrar depoya doldurularak tartılıyor ve ekstra yakıt eklenmemesi ya da çıkarılmaması için depo mühürleniyor.

Yarışın ardından FIA, kapalı park kuralları altında yine rastgele kontrol yapabiliyor. Araç yarıştan önce olduğu gibi yine işaretli taşıma lastikleriyle tartılabiliyor.

Yarıştan önce olduğu gibi depodaki yakıt tamamen boşaltılıyor ve gride çıkış turu dahil olmak üzere yarış boyunca harcanan yakıt miktarı hesaplanıyor.

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Nikolas Tombazis

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Nikolas Tombazis

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Teknik direktifte Tombazis, "Yarış öncesi ve yarış sonrası yakıt arasındaki fark, kullanılan yakıt miktarı hesaplanarak ölçülüyor."

"Bu ölçüm, yakıt akış metre verileri ve yakıt enjektör modeli verileri ile kıyaslanıyor ve hesaplamaların doğruluğu kontrol ediliyor."

"Bu hesaplamada kullanılan yarış öncesi yakıt miktarı, ya açıklanan miktara göre ya da rastgele yapılan ölçüme göre hesaplanıyor." demişti.

Tombazis, belli durumlarda daha fazla incelemenin yapılabileceğini belirtmişti. Onlar;

  1. Yakıt deposundan çıkarılan yakıt miktarı açıklanandan farklı olursa.
  2. Yakıt araçtan boşaltıldıktan sonra depoda ciddi miktarda ekstra yakıt kalmış olursa
  3. Takım, pit alanı açılmadan iki saat önce yakıt miktarını açıklamakta gecikirse ya da rastgele kontrolde depodan çıkan yakıt miktarı ile açıklanan yakıt miktarı arasında ciddi fark varsa
  4. Yakıt akış limiti sinyali ile ölçülen yakıt tüketimi arasında fark varsa, yani ilki ikinciden daha düşük çıkarsa
  5. Yarışta kullanılan yakıt miktarı, Sportif Kurallar'da belirtilen 110 kg'ı aşmışsa
  6. Yazılım kontrolü ve veri analizi sıralamalarla yarış arasında ciddi operasyonel fark gösteriyorsa

Ferrari, 3 numaralı maddede kurallara aykırı davranmış oldu ancak farkın neden olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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