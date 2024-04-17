Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"

Ferrari İcra Kurulu Başkanı John Elkann, Le Mans'ı kazanma başarısından çıkarılan derslerin Formula 1 ekibini teşvik etmesini istiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon, Parc Ferme'de takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Scuderia 2023'te Le Mans'a geri döndü ve James Calado, Alessandro Pier Guidi ve Antonio Giovinazzi ile F1 takımı için hayal kırıklığı yaratan bir yılda zafere ulaştı.

F1'de Ferrari, Takımlar Şampiyonası'nda 2022'deki ikincilikten üçüncülüğe gerilese de Carlos Sainz'ın Singapur'da kazandığı zafer Red Bull'un temiz bir galibiyet serisi yapmasını engelledi.

2024 sezonu takım için parlak başladı: Ferrari Avustralya'da Sainz'ın galibiyetiyle bir adım öne geçti ve şu anda Red Bull'un ardında ikinci sırada yer alıyor, ancak Elkann daha fazla ilerleme kaydetmek istiyor.

Elkann hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada, "2023 zor bir sezondu ve Ferrari için pek tatmin edici değildi." 

"Singapur'daki zafer, elde edilen diğer podyumlarda olduğu gibi cesaret verici olsa da, durmaksızın çalışmaya devam etmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bununla birlikte, [Le Mans'ta kazanılan zaferle] Ferrari tarihinde inanılmaz bir dönüm noktasına ulaşıldığına da tanık olduk."

"Bu bize, gelişmeye devam etmek için cesaret bulmanın önemini hatırlatan unutulmaz bir gündü."

"Bu yarışı bu kadar özel kılan pek çok unsur var: Yarışın yüzüncü yılında takımın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın birinci sınıfına zaferle döndü."

"Bu zafer, Ferrari'nin benzersiz yaklaşımını gösterdi."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
De la Rosa: "Alonso, hafta sonuna direkt sıralama turlarından başlamak istiyor"

De la Rosa: "Alonso, hafta sonuna direkt sıralama turlarından başlamak istiyor"

Formula 1
De la Rosa: "Alonso, hafta sonuna direkt sıralama turlarından başlamak istiyor"
Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"

Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"

Formula 1
Sainz: "Daha fazla Avustralya gibi yarışlara ihtiyacımız var!"
Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Formula 1
Vergne: "Verstappen, diğerlerinin aksine Formula E konusunda oldukça bilgili"

Son Haberler

Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"

Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"
Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı

Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı

F1 Formula 1
Verstappen, 2024 'Time 100' listesinde yer aldı
Hamilton: "Ferrari'ye geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum"

Hamilton: "Ferrari'ye geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum"

F1 Formula 1
Hamilton: "Ferrari'ye geçmeden önce nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum"
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

MGP MotoGP
Amerika GP
Ducati: "COTA podyumu Bastianini için 'önemli bir adım'"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye