Ferrari: 'Tarihi' Le Mans galibiyeti F1 takımımızı teşvik etmeli"
Ferrari İcra Kurulu Başkanı John Elkann, Le Mans'ı kazanma başarısından çıkarılan derslerin Formula 1 ekibini teşvik etmesini istiyor.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Scuderia 2023'te Le Mans'a geri döndü ve James Calado, Alessandro Pier Guidi ve Antonio Giovinazzi ile F1 takımı için hayal kırıklığı yaratan bir yılda zafere ulaştı.
F1'de Ferrari, Takımlar Şampiyonası'nda 2022'deki ikincilikten üçüncülüğe gerilese de Carlos Sainz'ın Singapur'da kazandığı zafer Red Bull'un temiz bir galibiyet serisi yapmasını engelledi.
2024 sezonu takım için parlak başladı: Ferrari Avustralya'da Sainz'ın galibiyetiyle bir adım öne geçti ve şu anda Red Bull'un ardında ikinci sırada yer alıyor, ancak Elkann daha fazla ilerleme kaydetmek istiyor.
Elkann hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada, "2023 zor bir sezondu ve Ferrari için pek tatmin edici değildi."
"Singapur'daki zafer, elde edilen diğer podyumlarda olduğu gibi cesaret verici olsa da, durmaksızın çalışmaya devam etmemiz gerektiğini biliyoruz."
"Bununla birlikte, [Le Mans'ta kazanılan zaferle] Ferrari tarihinde inanılmaz bir dönüm noktasına ulaşıldığına da tanık olduk."
"Bu bize, gelişmeye devam etmek için cesaret bulmanın önemini hatırlatan unutulmaz bir gündü."
"Bu yarışı bu kadar özel kılan pek çok unsur var: Yarışın yüzüncü yılında takımın Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın birinci sınıfına zaferle döndü."
"Bu zafer, Ferrari'nin benzersiz yaklaşımını gösterdi."
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