Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

Ferrari ile beş dünya şampiyonluğu elde eden Michael'ın oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de aldığı şampiyonluğun ardından Ferrari'nin motor sağladığı Haas'la sözleşme imzaladı.

Bu sezon sadece üç puana sahip olan Haas, sezonu 10 takım arasında 9. oldu.

Cuma günü düzenlenen bir video konferansta gazetecilere demeç veren Binotto, Schumacher'den beklentisi sorulduğunda şöyle dedi: "Başlangıcın onun için çok zor olacağını düşünüyorum."

“Hem F2 hem de F3'teki geçmiş deneyimine bakarsam, normalde en iyi performansını birinci sezonda değil ikinci sezonda gösteriyor."

“Bence Mick'in kendini geliştirme şekli ilk sezonda çok şey öğrenip ikinci sezonun, ikinci yarısında çok güçlenmek. Bu yüzden önümüzdeki iki sezonun onun için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ama asıl ilerlemeyi birincisine kıyasla ikincisinde görmeyi bekliyorum."

Binotto, gelecekte Schumacher'in Ferrari'de yarışma ihtimaline açık kapı bıraktı. Ancak Charles Leclerc'in uzun vadeli, Carlos Sainz'ın ise iki yıllık kontratı var.

Schumacher'in gelecekte Alfa Romeo'ya geçişi de mümkün olabilir.

Schumacher'in giderek daha hızlı hale geldiğini görmek istediğini söyleyen Binotto: “Gerçekten F1 bağlamında, hem sıralamalarda hem de yarışta ne kadar hızlı olduğunu kanıtlamasını bekliyorum. Aynı zamanda hem yarış temposunda çok güçlü olduğunu hem de araca eve iyi bir konumda getirme açısından tutarlı olduğunu kanıtlamasını bekliyorum." dedi.

Ferrari, gelecek sezon öncesinde şasi departmanı Simone Resta'nın karşı tarafa geçmesiyle Haas ile bağlarını güçlendirmişti.

Binotto, gelecek yıl devreye girecek bütçe sınırının şartlarını yerine getirmek için takım personelinde mecburi ayrılıklar olabileceğini ve birkaç Ferrari personelinin de Resta ile benzer bir yol izleyebileceğini söyledi.

“Bütçe sınırı için gerekli olan organizasyonumuzu azaltmasına rağmen müşterilerimizin ve ortak ekiplerimizin organizasyonunu güçlendiren birkaç teknisyende de benzer hareketlilik olabilir.”