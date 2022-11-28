Ferrari takım patronluğu görevini geçici olarak Vigna üstlenebilir

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İtalyan basını iki haftadır Mattia Binotto'nun yakında görevden alınacağını yazıyor ancak Maranello merkezli ekip bu konudaki sessizliğini koruyor.

Zaman geçtikçe söylentilerin boyutu artmaya başladı ve hiç şüphe yok ki daha da fazlası gelecek.

Bugün İtalyan LaGazzetta dello Sport, Pazartesi günü Binotto'nun ayrılığına dair yeni bir haber hazırladı ve artık Maranello'dan yapılacak açıklamanın beklendiğini iddia etti.

İddialara göre Binotto'nun istifasının resmi nedeni, şirket yönetimi tarafından artık kendisine güvenilmediğini hissetmesiydi.

Saygın İtalyan gazetesine göre, Ferrari yönetimi bu yıl da beklenen şampiyonluğun gelmemesinin ardından mevcut durumdan epey rahatsızdı ve bu da şirket yönetimi ile Binotto arasındaki iplerin kopmasına neden oldu.

Görünüşe bakılırsa Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra Ferrari'nin üst düzey yönetimi ile Binotto arasında herhangi bir görüşme yapılmadı. Bu da Binotto'nun artık yönetimin planlarında yer almadığın gösteriyor.

Binotto'nun sözleşmesi 2023 yılının sonunda sona ereceği için kendisine tazminat ödenecek ancak bu tazminatın miktarı ve diğer koşullar henüz görüşülmedi.

Gazeteye göre, Ferrari'nin yarış departmanı olan Gestione Sportiva'nın başkanlığını, yeni bir takım patronu ve yönetici belirlenene kadar geçici olarak Ferrari CEO'su Benedetto Vigna üstlenecek.

Bir yandan koltuğun ana adayı Frederic Vasseur gibi görünürken, diğer yandan alternatif arayışları sürüyor.