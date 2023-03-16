Ferrari, Suudi Arabistan için ön ve arka kanadı değiştirdi

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Ferrari'nin bu hafta sonu en büyük hedefi, SF-23'ün Bahreyn GP'sindeki performansına tepki vermek olacak, takım bu amaçla çalışmalara başladı bile.

Cidde garajında hem yeni arka kanat hem de bu hafta sonu Suudi Arabistan GP'sinin yapılacağı cadde pistinin taleplerini karşılamak için tasarlanmış yeni bir ön kanat görüldü.

Ferrari, SF-23 aracının potansiyelinin Sakhir'de görüldüğü kadar kötü olmadığından emin ve bu hafta sonu için yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş vaziyette.

Ferrari SF-23: ecco l'ala posteriore con il mono-pilone Photo by: Jon Noble

Takım, Bahreyn testlerinde denediği fakat kullanmadığı arka kanadı bu kez Cidde'ye getirdi. Kanat, testlerde yaşanan sorunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla epey güçlendirildi.

Bu kanat, iki araca da monte edildi ve bu hafta sonu kullanılıp kullanılmayacağı, antrenman seanslarındaki testlerin ardından belli olacak.

Ön kanat ise, sürüklenmeyi azaltan ve daha az yere basma gücüne sahip olan özel bir tasarıma sahip gibi görünüyor.