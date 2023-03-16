Ferrari, Suudi Arabistan için ön ve arka kanadı değiştirdi
Ferrari, Bahreyn GP'sinde yaşanan talihsizliklere hemen tepki vermek istiyor ve Cidde'ye hem yeni bir ön hem de yeni bir arka kanatla geliyor.
Ferrari'nin bu hafta sonu en büyük hedefi, SF-23'ün Bahreyn GP'sindeki performansına tepki vermek olacak, takım bu amaçla çalışmalara başladı bile.
Cidde garajında hem yeni arka kanat hem de bu hafta sonu Suudi Arabistan GP'sinin yapılacağı cadde pistinin taleplerini karşılamak için tasarlanmış yeni bir ön kanat görüldü.
Ferrari, SF-23 aracının potansiyelinin Sakhir'de görüldüğü kadar kötü olmadığından emin ve bu hafta sonu için yoğun bir çalışma gerçekleştirmiş vaziyette.
Ferrari SF-23: ecco l'ala posteriore con il mono-pilone
Photo by: Jon Noble
Takım, Bahreyn testlerinde denediği fakat kullanmadığı arka kanadı bu kez Cidde'ye getirdi. Kanat, testlerde yaşanan sorunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla epey güçlendirildi.
Bu kanat, iki araca da monte edildi ve bu hafta sonu kullanılıp kullanılmayacağı, antrenman seanslarındaki testlerin ardından belli olacak.
Ön kanat ise, sürüklenmeyi azaltan ve daha az yere basma gücüne sahip olan özel bir tasarıma sahip gibi görünüyor.
FIA bundan böyle hafif olaylara ceza puanı vermeyecek
Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"
Vasseur, Ferrari'nin güncellemelerle "büyük adım" atabileceğini düşünüyor
Vasseur, Ferrari'nin güncellemelerle "büyük adım" atabileceğini düşünüyor Vasseur, Ferrari'nin güncellemelerle "büyük adım" atabileceğini düşünüyor
Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız"
Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız" Sainz: "Önümüzdeki yarışlarda çok daha iyi olacağız"
Ferrari, tek sütunlu arka kanadını geliştirmeye devam edecek
Ferrari, tek sütunlu arka kanadını geliştirmeye devam edecek Ferrari, tek sütunlu arka kanadını geliştirmeye devam edecek
Son Haberler
Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"
Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık" Sainz: "Sezona ideal başlangıcı yapamadık"
Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"
Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor" Horner: "Hamilton hayranları beni kötü biri olarak görüyor"
Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"
Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil" Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"
Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"
Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız" Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.