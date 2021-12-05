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Ferrari, Suudi Arabistan GP'de "çok sayıda güvenlik aracı" bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari'den Laurent Mekies, bugün gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP'de "çok sayıda" güvenlik aracı olmasını bekliyorlar.

Ferrari, Suudi Arabistan GP'de "çok sayıda güvenlik aracı" bekliyor

Ferrari pilotları, şimdiye kadar inişli ve çıkışlı bir hafta sonunu geride bıraktılar. Cuma günü Charles Leclerc kaza yaparken, Carlos Sainz memnun görünüyordu.

Ancak cumartesi günkü Sainz aracında rahat hissetmedi ve sıralama turlarında birden fazla hata yapıp, 15. oldu.

Diğer tarafta Leclerc, son zaman turunda her şeyi bir araya getirdi ve yarışa dördüncü sıradan başlayacak.

Yüksek hızlara çıkılan Suudi Arabistan pistinde duvarlar çok yakın olduğu için olaylı bir yarış bekleniyor ve Mekies, hem kendi beklentileri hem de yarış hakkında konuştu.

Mekies şöyle dedi: "Leclerc'in Cuma günkü kazası bizi geriye düşürdü ve yarış hazırlıklarını zorlaştırdı çünkü zorlu bir cadde pistinde tekrar kendine güven duymaya ihtiyacı vardı. Charles ve Carlos, cuma günü geç saatlere kadar mühendislerle çeşitli noktaları tartıştılar."

"Charles sıralamalarda, o kadar kolay olmasa da yavaş yavaş hızını artırdı, çünkü ikinci seansta orta lastiği, ardından tekrar yumuşak lastiği kullandı. Bu yüzden şartlara uyum sağlamak zorunda kaldı. Ancak son bölümde bu sezon birkaç kez olduğu gibi harika bir tur attı."

"Bugün çok sayıda güvenlik aracı olmasını bekliyoruz. Bu, cadde pistlerinde yarışmanın getirdiği bir durum. Pek çok farklı strateji seçeneği görecek miyiz bilmiyorum: Bence hepsi pistte neler olduğuna bağlı. Soru, ne ölçüde risk alabileceğiniz."

"Monako, Singapur ve diğer cadde pistleriyle karşılaştırıldığında, geçiş yapmak için daha fazla fırsat var, ancak daha kolay olacağını söyleyemem."

"Cuma günü, Carlos çok iyi bir yarış temposuna sahipti, ancak pozisyonları geride kazanmasına yardımcı olmak için agresif bir strateji kullanmamız gerekebilir."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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