Ferrari, Suudi Arabistan GP için 2023 arka kanat konseptini yeniden tanıttı

Cidde Corniche Pisti bir cadde pisti olarak sınıflandırılsa da, hızlı ve akıcı doğası takımları Monza için gerekli olana daha çok benzeyen düşük sürtünmeli bir modele doğru itiyor.

Bu nedenle, Bahreyn'deki sezon açılış turunun ardından, birçok takım düzlük verimliliğini artırmak için revize edilmiş arka ve kiriş kanat özelliklerini tercih etti.

Özellikle Ferrari, 2023 F1 aracından gelen düşük yere basma gücü üreten arka kanat tasarımına sahip. Bu arka kanat; Cidde pist düzeni özelliklerine ve verimlilik gereksinimlerine uyum sağlamak için gücü azaltılmış üst arka kanat profilini içeriyor.

Ferrari, geçen yıl Monza'daki kendi yarışı için SF-23'ünü rakipleri Red Bull ve Mercedes'e kıyasla daha küçük bir ana planyaya sahip daha ince bir arka kanatla donatmıştı

Piste özgü bu modifikasyon, Carlos Sainz'in pole pozisyonunu almasına yardımcı olmuştu. Buna karşı Ferrari pilotları o yarışı 3 ve 4. sıralarda tamamladılar.

Ferrari ayrıca Suudi Arabistan'a iki tip kiriş kanadı getirdi; en agresif olanı, ince arka kanat üst bölümüyle birlikte çalışmak üzere hazırlanan tek elemanlı bir model.

Sezonun sadece ikinci turu olduğu düşünüldüğünde, çok az takım bu hafta sonu için piste özgü olmayan gerçek güncellemeler getirdi.

Ferrari SF-24 arka kanat Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Bununla birlikte, Mercedes revize edilmiş bir arka köşeye sahip. Takımın açıklamasına göre yükü azaltan bir alt deflektör rotasyonu, "sürüş yüksekliği aralığı boyunca alt deflektörün sağlamlığının artmasını" sağlayacak.

Aston Martin, AMR24'ün ön fren kanalını güncelledi. Burada yeni bir giriş ve çıkış yer alıyor. Bu değişikliklerin lastiklerin etrafındaki hava akışını değiştirerek kirli havayı temizlemeye ve aerodinamik parçaların performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olması hedefleniyor. RB takımı yeni motor gövdesi getirdi.

Red Bull, McLaren ve Williams Bahreyn'de sahip oldukları mevcut paketlerini Cidde pistinin gereklilikleri için optimize etmeye odaklandı.

Ferrari gibi, arka ve kiriş kanatları arasındaki etkileşime vurgu yapıldı.

Bununla birlikte Williams, daha düşük soğutma gereksinimi karşısında ön fren kanalını küçültürken, Red Bull düşük hızlı viraj dizilerinin olmaması nedeniyle soğutma çıkışını azaltmak için motor kapağı kaportasını değiştirdi.

Alpine, Sauber ve Haas bu etkinlik için FIA'ya herhangi bir yeni parça sunmadı.