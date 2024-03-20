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Formula 1

Ferrari süspansiyon seçimiyle neden trendin dışına çıktı?

Ferrari, 2024 Formula 1 aracında şampiyon Red Bull'un itme çubuğu fikrini benimsemek yerine çekme çubuğu arka süspansiyonuna bağlı kalarak bir sürpriz yaptı.

Matt Somerfield Giorgi Piola
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Ferrari SF-24 gearbox detail

Ferrari SF-24 gearbox detail

Giorgi Piola

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Mercedes ve Aston Martin gibi rakiplerin geçiş yapmasıyla birlikte, tüm gridin de aynı süspansiyon yapısına geçmesi bekleniyordu. Ancak Ferrari kendi aracına uygun tercihi yaptı. Haas ve Williams'ta, Ferrari ile aynı tercihi yaptı.

Haas'ın Ferrari'den tedarik ettiği parçalar nedeniyle bu tercih sürpriz olmazken, Williams geçen yıl kullandığı süspansiyon düzenini Mercedes'ten tekrar almayı tercih etti. Çünkü maddi yönden daha kârlı ve istikrarlı bir miktarla çalışma fırsatı gördü.

Ancak Ferrari pek çok kişinin beklediği çekme çubuğu değişimini yapmamış olsa da bu, SF-24'ün düzenine daha iyi uyması için süspansiyon düzeninde bazı ilginç değişiklikler yapmadığı anlamına gelmiyor.

Ferrari SF-23 and SF-24 comparison

Ferrari SF-23 and SF-24 comparison

Photo by: Giorgio Piola

Bunun merkezinde şasinin uzunluğunda (uzatılmış) ve dolayısıyla şanzıman muhafazasında ve arka çarpışma yapısında (kısaltılmış) yapılan değişiklikler yer alırken bunların amacı aracın genel olarak yaklaşık aynı boyutlarda kalmasını sağlamak.

Ferrari, çekme çubuğunun iç konumu 2024 için değiştirilmiştir. Bu muhtemelen sadece süspansiyonun mekanik açıdan nasıl performans gösterdiğine bir yanıt değil, aynı zamanda bölgenin aerodinamik çıktısını iyileştirmenin de bir yoludur.

Bu durum, takımın geçen sezon İspanya'da konsept değiştirirken daha çok yarım ev yaklaşımını kullandığını ve daha çok aşağı yönlü sidepod çözümüne geçtiğini göz önünde bulundurduğumuzda özellikle önemlidir.

Ferrari SF-24 rear supension
Ferrari SF-24 rear suspension

Çekme çubuğunun karoser ile kesiştiği konum artık eskisinden çok daha geride. Bu, tasarımcılara eğimli sidepod karoserini oluşturma ve sonuç olarak kola şişesi bölgesine akış geçişini iyileştirme konusunda daha fazla özgürlük sağlamıştır.

Ayrıca salıncak bağlantı noktalarında da değişiklikler yapılmış olup, bunlar ince de olsa hava akışının davranışı üzerinde bir etkiye sahiptir.

Bu arada, kanatçıklar ve arka fren kanalı çıkışı da etraflarındaki değişikliklerden yararlanmak için modifiye edilmiş ve aynı zamanda performansta kendi doğrudan artışlarını sağlamıştır.

McLaren MCL38 steering arm

McLaren MCL38 steering arm

Photo by: Giorgio Piola

McLaren, süspansiyon düzeninin genel DNA'sını koruyan ancak bu sezon daha fazla performans elde etmek için değişiklikler yapan bir başka takım.

Bu kez dikkat etmemiz gereken yer MCL36'nın ön tarafındaki çekme çubuğu, zira ekip aerodinamik verimliliği artırmak amacıyla sadece süspansiyon elemanlarını değil direksiyon kollarını da yeniden konumlandırmış.

Direksiyon kolu artık MCL60'ta olduğu gibi ön salıncak kolunun üstünde ve önünde değil, alt salıncak kolunun (kırmızı ok) arka ayağının arkasında yer alıyor (iç kısım, kırmızı ok).

Bu, salıncak bağlantı noktası ve çekme çubuğu için iç montaj noktalarının yeniden konumlandırılmasıyla sonuçlandı ve etraflarındaki hava akışının nasıl davrandığını iyileştirmek için optimize edildi.

Bu arada, üst salıncak kolunun ön tarafı şasinin üst kısmındaki yüksek monte edilmiş durumunu korurken, salıncak kolunun arka ayağı 2023'e göre çok daha alçak yerleştirilmiş durumda.

Bu değişiklik şüphesiz daha fazla dalış önleme eğilimi sağlamaya yardımcı olacaktır. Ancak aynı zamanda karoserin arkasındaki zemine ve sidepoda doğru ilerlerken hava akışı için farklı bir geçiş sağlar.

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